Donkey Kong Bananza ging meteen na Super Mario Odyssey in ontwikkeling

Nintendo heeft laten weten dat de ontwikkeling van Donkey Kong Bananza meteen na de release van Super Mario Odyssey is gestart.

Eerder liet het bedrijf al weten dat de ontwikkelaar achter de laatste 3D Mario game verantwoordelijk was voor Bananza. De game was eigenlijk ook in eerste instantie voor de originele Switch in de maak. Echter kwam de game niet goed tot zijn recht op de minder krachtige hardware van de eerste Switch. Producent Kenta Motokura liet eerder al het volgende weten over de game:

“We willen continuïteit genereren via constante vernietiging, en daarom moesten we veel vernietigbare objecten in de spelwereld kunnen plaatsen. Dit is alleen mogelijk op de Switch 2, waardoor we veel elementen op het scherm kunnen plaatsen, alsmede verschillende materialen en vernietiging op een grote schaal.”

In hetzelfde interview gaf de producent ook toe dat de game wat framedrops zal kennen, maar dan voornamelijk bij de echte hectische momenten.

“Er zijn meerdere dingen om in ogenschouw te nemen. Allereerst gebruiken we expres effecten zoals ‘hit-stop’ en slow motion om impact uit te beelden. Ten tweede gebruiken we voxel-technologie, waardoor er soms grote veranderingen via vernietiging doorgevoerd wordt in de omgeving. We zijn op de hoogte dat de prestaties hierdoor soms een klein beetje omlaag gaan. Toch is de game over het algemeen vloeiend, en op plekken waar grote veranderingen plaatsvinden, prioriteren we plezier en speelbaarheid.”

Let de komende dagen goed op als je geen spoilers van de game wil lezen/ zien. Er zijn een aantal fans die de game al in handen hebben gekregen en de beelden zijn nu overal te vinden.

In ander Donkey Kong nieuws: Universal Studios en Nintendo lijken de handen ineen te hebben geslagen voor een Donkey Kong verfilming!