EA “parkeert” Need for Speed “stilletjes op de plank”

EA heeft de Need for Speed franchise op de plank gelegd, aldus een fotograaf van de autocultuurwebsite Speedhunters.

Het lijkt er in ieder geval op dat de Need for Speed (voorlopig) diens laatste rondjes heeft gereden. Volgens Matthew Everingham, een fotograaf die diverse keren foto’s heeft geleverd aan de website Speedhunters, heeft EA de serie op de plank gelegd en de serie “stilletjes heeft geparkeerd.”

Speedhunters is overigens een website die door EA gefinancierd is, zal mogelijk ook stoppen met activiteiten. Overigens dateert de laatste activiteit al van april van dit jaar.

EA heeft nog niks laten weten over de toekomst van Need for Speed. Wel is bekend dat het overgrote deel van Criterion Games op dit moment meehelpt aan de nieuwe Battlefield. De rest van het team werkte toen nog aan de racegames, maar Battlefield baas Vince Zampella liet destijds al weten dat ook zij vroeg of laat aan Battlefield zouden gaan werken.

Onlangs liet EA nog weten dat de servers voor het uit 2013 stammende Need for Speed Rivals op 7 oktober voorgoed offline zullen worden gehaald.

Het zou zo maar kunnen dat Criterion Games na de ontwikkeling van Battlefield 6 weer aan de slag gaat met de serie. Ala achten wij die kans niet heel groot.