Xbox wordt mogelijk een zelfstandig bedrijf

Microsoft kijkt de gang van zaken bij Xbox met lede ogen aan en overweegt zelfs de divisie af te splitsen of te laten samenwerken met een andere partij via een zogenaamde joint venture.

Bronnen van The Information, dat nieuws deelt over techbedrijven en beroemde zakenlui, meldden dat als Microsoft de Xbox-divisie af zou splitsen deze ook makkelijker is te verkopen. Dit zou natuurlijk alleen gebeuren in het ergste geval, maar het zorgt er wel voor dat de divisie een veel minder groot risico wordt voor Microsoft. Dit zou niet de eerste keer zijn dat het bedrijf zoiets doet, want eerder deed men dit al met GitHub en LinkedIn.

Daarnaast overweegt het ook om Xbox samen te laten werken met een ander bedrijf, iets wat een joint venture wordt genoemd. Hierdoor behoudt Microsoft nog wel de verantwoordelijkheid over de divisie, maar deelt die dan wel met een ander bedrijf. Ook hierdoor zou het bedrijf minder risico hoeven te nemen.

Onlangs liet de nieuwe Xbox chef Asha Sharma al weten dat er stappen moeten worden gemaakt door Xbox, aangezien de omzet van het bedrijf al maanden inzakt en er vooralsnog geen tekenen zijn dat dit in de toekomst gaat veranderen.

Zo staat er wederom een reorganisatie te gebeuren en daarbij zal Xbox hun prioriteiten gaan ontzien. Dit kan resulteren in massa ontslagen en zelfs sluitingen van studio’s. Er moet wel wat gebeuren, want naast dat de omzet blijft krimpen, legt het bedrijf “honderden euro’s” bij per verkochte Xbox Series consoles. Zien jullie de toekomst van Xbox nog rooskleurig in?