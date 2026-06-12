Microsoft zou Activision Blizzard gebruiken om Xbox te subsidiëren

Het succes van de vele franchises van Activision Blizzard zou ruimte moeten geven aan Xbox, maar een tegenvallend jaar voor Call of Duty zou roet in het eten hebben gegooid.

Een nieuw bericht geeft mogelijk inzicht in hoe Microsoft van plan was Call of Duty te gebruiken om de dalende inkomsten van Xbox Studios te compenseren. Dit plan mislukte echter toen Call of Duty: Black Ops 7 leidde tot een tegenvallend jaar voor de franchise.

Xbox bevindt zich midden in een periode van grote veranderingen in 2026. De verschuiving in de directie, waarbij Asha Sharma CEO van het merk werd, heeft geleid tot enkele positieve veranderingen en een positieve impuls. Toch moeten er moeilijke beslissingen worden genomen en onlangs werd bekendgemaakt dat er voor juli 2026 massale ontslagen gepland staan. Een nieuw rapport onderzoekt nu enkele van de dominostenen die voor Microsofts game-divisie zijn gevallen en die tot dit punt hebben geleid.

Dalende verkopen Call of Duty geven Xbox extra uitdaging

Volgens Jez Corden van Windows Central was het plan van Microsoft om met de winst die ze bij Call of Duty maakten de projecten van Xbox Game Studios te subsidiëren. Echter gooiden de tegenvallende verkopen van Call of Duty: Black Ops 7 ervoor dat door dat idee een streep kon worden getrokken.

De journalist schrijft er het volgende over:

“Het toevoegen van Call of Duty aan Xbox Game Pass had nadelige gevolgen voor beide partijen. Doordat spelers de prijs van $30 per maand niet meer konden betalen, bleef er minder geld over voor Xbox Game Pass om de gedaalde verkoop van Call of Duty te compenseren voor de overgebleven spelers. Het model bezweek onder zijn eigen gewicht en moest teruggezet worden naar de lagere prijs, waardoor een jaar of meer aan groei verloren ging. Omdat Xbox geen hardware kon aanschaffen om te verkopen en zo nieuwe leden voor Xbox Game Pass te werven – de bron van inkomsten die Xbox gebruikte om andere onderdelen van het bedrijf te subsidiëren – begon het model opnieuw te haperen.”

Dit was misschien ook wel een van de redenen dat Xbox uiteindelijk toch weer iets terugkrabbelde van hun multi-platform strategie. Zo zijn games zoals Gears of War: E-Day en Clockwork Revolution in de toekomst exclusief voor de console. De topgames zullen echter ook speelbaar zijn via Xbox Game Pass. In zijn rapport bespreekt Corden wat er gedaan zou kunnen worden om het tij te keren bij Xbox. Een van de suggesties is om enkele van de grootste titels uit Game Pass te verwijderen om de winst uit de verkoop van losse games te verhogen. Hij noemt daarbij Forza Horizon als voorbeeld.

Hij suggereert ook om een ​​extra premium-abonnement toe te voegen, waarbij je iets meer betaalt, maar wel premium games kunt kiezen als onderdeel van je abonnement, zoals Call of Duty of een extra World of Warcraft-abonnement.

In het verleden werd een Game Pass-abonnement met advertenties gezien als een goedkopere instapoptie voor spelers. Ook is overwogen om Netflix te bundelen met een Game Pass-abonnement.