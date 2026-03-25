Xbox CEO wil Xbox Game Pass aantrekkelijker maken

Xbox CEO Asha Sharma heeft tijdens GDC gesprekken gevoerd met onder andere de CEO van Netflix. Ze wil gaan zorgen dat Xbox Game Pass in de toekomst betaalbaarder wordt.

In een rapportage van The Information blijkt dat de nieuwe CEO tijdens de GDC in San Francisco met allerlei mensen uit de industrie heeft gesproken, van ontwikkelaars van indie games tot bestuurders van grote uitgevers. In die gesprekken heeft zij haar visie gedeeld over hoe zij het merk Xbox de toekomst in gaat helpen.

Een van de dingen die Sharma wil aan gaan pakken is het aantrekkelijker maken van toekomstige consoles en producten, zoals Xbox Game Pass. Zo overweegt men om de prijsmodellen te herzien om de prijzen van de abonnementen te verlagen. Echter zou zij ook in gesprek zijn geweest met Netflix-CEO Greg Peters, die claimt dat ze tijdens hun gesprekken meerdere keren met het idee hebben gespeeld om met abonnementsbundels te komen.

Vorig jaar maakte Xbox zich niet bepaald populair door alle prijswijzigingen. In de VS stegen de prijzen het meest, want naast Xbox Game Pass (waar wij in Europa ook last van hadden), stegen daar ook de prijzen van de consoles (tot twee maal toe) en accessoires.

Inmiddels kost een abonnement van Xbox Game Pass Ultimate maar liefst €26,99 per maand en de duurste abonnement van Netflix €20,99. We zijn benieuwd hoe men hier nog een leuk prijsje van weet te maken of dat er gewoon een variant komt met advertenties. De tijd zal het leren!