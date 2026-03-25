Sony sluit Dark Outlaw Games een jaar na opening alweer

Sony heeft een studio gesloten nog voordat ze hun eerste game hebben kunnen leveren. Dark Outlaw Games is volgens Jason Schreier van Bloomberg alweer gesloten.

De studio Dark Outlaw Games, die onder leiding stond van voormalig Call of Duty Zombies chef Jason Blundell, werd in maart 2025 uit de doek gedaan. Op dat moment meldden Blundell dat hij “vanuit de schaduwen werkt” en pas wat na buiten zou brengen als ze daar aan toe waren.

Helaas zal dat dus niet gebeuren, aangezien de studio al door Sony is opgedoekt. Waarom de studio gesloten is, heeft men niet bekendgemaakt. Opvallend genoeg is het al de tweede studio van Blundell die door Sony wordt gesloten. In 2024 zag Sony ook geen toekomst meer in Deviation.

Naast het sluiten van de studio meldt Schreier dat Sony ook nog heeft bezuinigd bij het team dat mobiele games maakt. Daar zijn zo’n 50 banen geschrapt.