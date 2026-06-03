Spider-Man personages zullen niet van de partij zijn in Marvel’s Wolverine

Ondanks dat de Marvel’s Spider-Man games in hetzelfde universum afspelen als Wolverine zullen er geen personages een cameo hebben.

Dit is slecht nieuws voor de fans die hadden gehoopt om Peter Parker, Miles Morales of een van de andere personages uit Spider-Man te zien in Wolverine. Hoewel Insomniac heeft bevestigd dat beide games zich in dezelfde universum afspelen (1048 / Insomniac Games Marvel Universum), zal er niemand even opduiken in de game van Logan.

In een interview met IGN maakte Marcus Smith, creatief directeur van Marvel’s Wolverine, een einde aan alle hoop op een cameo van Spider-Man in de game. Hij maakte duidelijk dat er geen dergelijke verschijning zal zijn.

“Het klopt dat het zich afspeelt in het 1048 Marvel Universe, het universum van de Insomniac-videogames. Het speelt zich af in dezelfde wereld, maar er is geen sprake van een crossover. Spider-Man zal niet verschijnen in Wolverine.”

Hoewel dit nieuws teleurstellend kan zijn voor iedereen die hoopte de twee iconische Marvel-personages te zien ontmoeten, is het vanuit verhaalperspectief wel logisch, vooral omdat Insomniac heeft aangegeven dat het bestaan ​​van mutanten niet algemeen bekend is in het universum.

Marvel’s Wolverine verschijnt op 15 oktober voor de PlayStation 5 en zal helaas geen collector’s edition krijgen.