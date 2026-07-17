Gloednieuwe Marvel’s Wolverine trailer brengt je in de stemming voor 15 september

Insomniac Games en Sony hebben een gloednieuwe trailer van Marvel’s Wolverine vrijgegeven. Daarmee wil men je alvast klaarstomen voor de release op 15 september.

De trailer is overigens niet in-game, maar geeft wel een blik op het avontuur dat Logan te wachten staat. Zo zien we ook hoe zijn broer Sabretooth zijn opwachting maken.

Marvel’s Wolverine is in ontwikkeling bij Insomniac Games, die eerder met de Spider-Man games heeft laten zien kwalitatief goede Marvel-games te kunnen maken. Kijken jullie uit naar dit avontuur?