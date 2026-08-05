Review: Splatoon Raiders – een spetterende spin-off

Splatoon werd 11 jaar geleden de zoveelste aangename verrassing van Nintendo die succesvol werd. Na twee sequels vond het bedrijf wel eens tijd voor een singleplayer spin-off. Of Splatoon Raiders net zo verslavend is, lees je in deze review!

Een singleplayer met bekende elementen

Hoewel Splatoon Raiders dus een singleplayer game is met een optie voor multiplayer, is de game wel gebaseerd op de Salmon Run modus uit Splatoon 2 en 3. Alleen had je in die modus een team van vier spelers tot je beschikking en kun je in Raiders het in je eentje doen of eventueel in co-op. In die modus is het de bedoeling dat je het opneemt tegen hordes Salmonieten, waardoor je een flinke buit kunt verzamelen. De spin-off voegt daar nog een leuk verhaal met extra lore voor de serie en een gameplaystructuur die lijkt op Monster Hunter (versla vijanden, verzamel en verbeter) en het resultaat is een game die je zo’n 20 uur zoet zal houden.

In de game strandt je samen met het muzikantentrio Deep Cut op het Spiralieteilanden en is het aan jullie de taak om terug te komen naar Splatsville. Het is maar goed dat jij, als monteur, bent meegekomen aangezien je schip gecrasht is en er materialen moeten worden gemaakt om het wrak weer aan de praat te krijgen.

Het avontuur neemt je langs allerlei schattenjachten, waarin je buit verzamelt en ook het een en andere over de verschillende eilanden ontdekt. Je zult tijdens het avontuur niet alleen een manier zien te vinden om je helikopter moeten maken, maar ook je wapens verbeteren, je level verhogen om moeilijkere levels te kunnen trotseren.

Het leuke van dit alles is dat je verschillende wapens, gadgets en zelfs compagnons hebt, waardoor geen enkel level hetzelfde hoeft aan te voelen en er genoeg ruimte blijft om te variëren en op zoek te gaan naar wat voor jouw de ideale combinatie is.

Tijdsnood

Immers zijn de levels niet alleen uitdagender door de vijanden, maar de Spiralieteilanden bieden een variatie aan levels, van lineaire levels tot semi-open eilandgebieden, maar ook gevechtsarena’s en proeflokalen en dan ook nog eens afgewisseld met vermakelijke baasgevechten.

De lineaire en semi-open eilandengebieden zijn het beste te vergelijken met de singleplayer levels uit het vorige deel, met een gevechtsintermissie op zijn tijd. En hoewel de basisgameplay staat als een huis, is de game wel wat simpeler opgezet qua design en is het jammer dat er niet iets memorabel gebeurd.

Als ik dan toch iets moet kiezen wat me het meest bij is gebleven, zijn het de ondergrondse gevechtsarena’s. Hier is het doel om binnen een tijdslimiet Salmonietenbazen te verslaan en daarmee genoeg visseneitjes te verzamelen om door te mogen naar de volgende vloerlaag. En zoals we van Salmon Run gewend zijn, gebeurt dat niet zonder de nodige Chaos (inderdaad met een hoofdletter C).

In die modus is het echt nodig dat je jouw gear goed upgradet, maar zelfs dan nog zul je soms merken dat de klok wel erg strak is ingesteld en je het soms op een haar na niet zult halen. Hierbij is blijven herhalen vaak de sleutel tot het succes, want ook als je faalt, bouw je nog steeds ervaring op en kun je nieuwe (sterkere) wapens, stijgen in level en op zoek gaan naar patronen om levels sneller te kunnen voltooien.

Het is wel jammer om te melden dat de echte uitdaging dus komt van een tijdsklok en niet zo zeer van de moeilijkheid van de vijanden. Hierdoor voelen overwinningen eerder als een opluchting dan een bevrediging.

Je staat er niet alleen voor

Gelukkig is er ook nog een andere mogelijkheid om je voortgang te versnellen en dat is door je heil te zoeken bij andere spelers. Splatoon Raiders kent immers een multiplayer, waardoor je de levels niet alleen hoeft te spelen. Hoewel de game in essentie een singleplayer game is, laat het ook diens roots zien in de vorm van een multiplayer en is dit toch wel hetgeen waar de game het leukst is.

Het is mogelijk om een online of lokale co-opsessie met vrienden te starten, maar je kunt ook een helpende hand bieden aan spelers die vastzitten. Echter wil dit niet zeggen dat de game hierdoor een stuk makkelijker wordt. Immers krijgen vijanden in co-op meer levenspunten en alle schattenjagers delen levens. Zelfs als de betere speler in leven blijft, kan het doek van de schattenjacht vroegtijdig vallen als de speler die hulp heeft gevraagd te vaak het loodje legt.

Echter betekent dit niet het einde, want na iedere mislukte offline schattenjacht behoud je de gevonden schatten en ontvang je ervaringspunten om sterker te worden. Wat dat betreft biedt de game genoeg mogelijkheden om de gameplay onder de knie te krijgen. Overigens is het ook wel het melden waard dat het erg makkelijk instappen is, aangezien de besturing gelijk is aan die van Splatoon 3. Hoewel de game op een gegeven moment toch wat repetitief wordt, staat de gameplay wel als een huis en is het ook een game die je gewoon prima tussendoor kunt blijven spelen!

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 23 juli 2026

Platforms: Nintendo Switch 2

