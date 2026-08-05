EA wordt privébedrijf na afronding verkoop voor 55 miljard dollar

Voor het eerst sinds 1990 is Electronic Arts (EA) een privébedrijf. Dinsdag werd de verwachte gebeurtenis officieel met de afronding van de verkoop van EA voor 55 miljard dollar.

Sinds 4 augustus is een van ’s werelds grootste gameontwikkelaars in handen van een groep waaronder het Saoedi-Arabische staatsinvesteringsfonds, Silver Lake en Affinity Partners.

EA nu een privébedrijf

“Dit moment is een erkenning voor de buitengewone mensen wier creativiteit, ambitie en passie EA tot een van ’s werelds toonaangevende bedrijven in interactieve entertainment hebben gemaakt”, aldus Andrew Wilson, voorzitter en CEO van Electronic Arts, in een persbericht. “We beginnen aan dit volgende hoofdstuk vanuit een sterke positie met partners die onze visie en ambitie delen. Samen zullen we gedurfd investeren, innovatie versnellen en de volgende generatie games en ervaringen bouwen voor de honderden miljoenen gamers en fans die ons elke dag inspireren.”

Met een verkoopprijs van 55 miljard dollar wordt de verkoop van EA de grootste ‘leveraged buyout’ in de geschiedenis. In tegenstelling tot een traditionele verkoop gebruikt de overnemende partij bij een ‘leveraged buyout’ een grote hoeveelheid schuld om de transactie te voltooien. Deze schuld wordt vervolgens opgenomen in de balans van het bedrijf. In dit geval zal EA 20 miljard dollar aan zijn totale schuld zien toenemen.

“Als minderheidsaandeelhouder in het bedrijf gedurende meer dan vijf jaar hebben we een diepgaand begrip van EA’s unieke platform, de enorme wereldwijde sport- en gamefranchises en de iconische IP’s”, aldus Turqi Alnowaiser, plaatsvervangend gouverneur en hoofd internationale investeringen bij PIF, in hetzelfde persbericht. “Entertainment en sport zijn belangrijke strategische focusgebieden voor PIF en behoren tot de snelst groeiende en evoluerende sectoren ter wereld. Gezamenlijk is het consortium bij uitstek geschikt om een ​​langetermijnpartner te zijn voor het managementteam van EA en zo duurzame groei en innovatie voor EA en de industrie te stimuleren.”

Onlangs was de CEO van EA nog in opspraak, want de beste man heeft voor dit jaar blijkbaar recht op een extra bonus van 8 miljoen dollar, waardoor hij over 2026 ruim 39,6 miljoen dollar gaat vangen. Dit was vooral te danken aan het succes van Battlefield 6, waar overigens wel ontslagen zijn gevallen na een reorganisatie.

Wat denken jullie over de overname van EA door de Saoedi-Arabische investeerders? Denken jullie dat het bedrijf in goede handen is?