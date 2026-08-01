Gallipoli, Hell Let Loose Vietnam en meer in releases van augustus 2026

De achtste maand van het jaar is alweer begonnen en ook deze maand staan er weer een hele lijst met games die zullen verschijnen. In augustus 2026 verschijnen games als Hell Let Loose Vietnam, Gallipoli, Marvel Tokon: Fighting Souls en meer!
Zoals iedere maand hebben we de trailers van de game bijgezet, want die laten soms meer zien dan honderden woorden.
Anomaly President (PC) – 3 augustus
Fields of Mistria (PC) – 3 augustus
Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 4 augustus
Big Walk (PS5, Switch 2, PC) – 4 augustus
Capy Castaway (PC) – 6 augustus
Doloc Town (PC) – 6 augustus
Iron Nest: Heavy Turret Simulator (PC) – 6 augustus
Marvel Tokon: Fighting Souls (PS5, PC) – 6 augustus
Montabi (Xbox Series X|S, PC) – 6 augustus
TWIRL (PC) – 10 augustus
Agent 64: Spies Never Die (PC) – 11 augustus
Royalty Free-For-All (PC) – 11 augustus
Pro Jank Footy (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 12 augustus
Duskfade (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 13 augustus
Hell Let Loose: Vietnam (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 13 augustus
Madden NFL 27 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 13 augustus
Memoirium (PC) – 13 augustus
Wild Blue Skies (PC) – 13 augustus
Grave Seasons (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 14 augustus
Feed It (PC) – 17 augustus
Twisted Tower (PC) – 18 augustus
Gallipoli (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 20 augustus
Roomballs (PC) – 20 augustus
The Witch’s Bakery (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 20 augustus
Aggelos 2 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 27 augustus
Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2 (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 27 augustus
Resonance: A Plague Tale Legacy (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 27 augustus
Star Wars: Zero Company (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 27 augustus