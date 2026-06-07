Resonance: A Plague Tale Legacy verschijnt op 27 augustus

Resonance: A Plague Tale, dat een prequel is op de eerder verschenen Plague Tale games, zal vanaf 27 augustus verkrijgbaar zijn.

De game is niet alleen een prequel, maar zal qua gameplay ook heel anders zijn dan de eerste twee games. Daarin lag de focus voornamelijk op stealth en in Resonance: A Plague Tale Legacy is dat voornamelijk op gevechten. In de game stappen spelers in de schoenen van Sophia. Haar reis voert haar naar het eiland van de Minotaurus, waar ze dodelijke beproevingen doorstaat, verraderlijke paden bewandelt, puzzels oplost, en dat alles terwijl ze vecht en het leger dat haar achtervolgt steeds een stap voor blijft. Maar de ware uitdaging wacht haar nog, want het angstaanjagende wezen dat achter de mythe schuilgaat, zal haar binnenkort raken.

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De game is dus vanaf 27 augustus verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.