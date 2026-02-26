De horrormeester duikt op in nieuwe trailer John Carpenter’s Toxic Commando

Focus Entertainment en Saber Interactive gaan volledig voor grindhouse met een zeer speciale geanimeerde trailer voor John Carpenter’s Toxic Commando, de door jaren ‘80 actie-horror geïnspireerde shooter die vanaf 12 maart op alle platforms verkrijgbaar is.

De trailer van vandaag brengt de buddyfilm-meets-over-the-top-actie-sfeer van de game tot leven in cartoonvorm. Deze animatietrailer is gemaakt door het talentvolle Gizmo Animation en toont ook John Carpenter als angstaanjagende zombie-feestgod. De Master of Horror zelf spreekt de stem van zijn personage in en zet als geen ander de toon voor het einde van de wereld.

Deze levendige wereld wordt aangedreven door het originele nummer van de synthwaveband Gunship, “Tell Me When the World Stops Ending”, dat speciaal voor de trailer is gecomponeerd en de energie van films uit de jaren ‘80 perfect weergeeft.

Het is een mix van animatie, stemmen en muziek die op natuurlijke wijze in elkaar overvloeien en de vaardigheid en toewijding van het hele team erachter benadrukt.

Tijdelijke demo: verzamel je team en verpest het zombiefeestje

De eerste speelbare demo van John Carpenter’s Toxic Commando is tot 2 maart beschikbaar op Steam. Verzamel je bloeddorstige vrienden en ontdek hoe leuk het is om eindeloze hordes bloeddorstige zombies op te blazen!

John Carpenter’s Toxic Commando komt uit op 12 maart 2026. Pre-order het voordat het te laat is op PC (Epic Games Store en Steam) PlayStation 5 en Xbox Series X|S.