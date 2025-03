Star Wars: Knights of the Old Republic Remake lijkt nog steeds in ontwikkeling

Tim Willits, de chief creative officer van ontwikkelaar Saber Interactive, heeft in via social media laten weten dat alle projecten bij de ontwikkelaar nog steeds in ontwikkeling zijn.

In een bericht op het social media platform X geeft Willits fans hoop die uitkijken na de Star Wars Knights of the Old Remake. Hij schrijft namelijk het volgende:

“Saber Interactive is een van de grootste onafhankelijke ontwikkelaars ter wereld”, aldus Willits. “We werken aan meerdere games verspreid over vele verschillende genres. Alles waar we over hebben gepraat is nog altijd in ontwikkeling. We zullen meer informatie delen over aankomende games wanneer we iets cools hebben om te delen.”

Saber Interactive is one of the largest independent developers in the world. We are working on numerous games across many different genres. Everything that we have talked about is still in development. We will share information on upcoming games when we have something cool to… — Tim Willits (@TimWillits) March 14, 2025

De game werd in 2021 aangekondigd als (tijdelijk) exclusieve game voor de PlayStation 5, maar sindsdien is het behoorlijk stil rondom de game. Het enige wat we te horen kregen, was dat de ontwikkeling van de Star Wars Knights of the Old Republic remake een moeilijke ontwikkeling doorging en zelfs geannuleerd was. Het bericht van Willits lijkt dit in ieder geval te ontkennen.