Releasedatum en gameplay van EA Sports FC 26 getoond

EA Sports FC 26 is zojuist officieel uit de doeken gedaan. Middels een trailer werd de releasedatum onthuld, maar ook gameplay getoond!

EA Sports wil met de trailer duidelijk maken geluisterd te hebben na de community. Zo toont men feedback die ze gedurende het jaar hebben gekregen over EA Sports FC 25 en laat zien wat ze allemaal willen verbeteren. Zo moet de gameplay strakker worden dankzij verbeterde dribbels, aangepaste loopcurves en nieuwe keeperpositionering.

Daarnaast kunnen spelers kiezen uit verschillende preset, zoals een competitieve voor voor Football Ultimate Team en Clubs. Daarin zijn consistentie en reactiesnelheid belangrijke factoren. Voor de carrière modus is er een “authentieke preset” waarin realisme belangrijk is. Hierdoor moet EA Sports FC 26 de meest community gedreven deel uit de reeks worden.

In een reactie meldt John Shepherd, VP & GM van EA SPORTS FC:

“FC 26 laat zien hoe serieus we het nemen om deze game samen met de community te bouwen. We zijn zelf ook spelers en die gedeelde passie stuurt alles wat we doen. Dit jaar brengen we een volledig vernieuwde gameplay, nieuwe toernooien en Live Events in FUT, Archetypes in Clubs en Career Mode die meebeweegt met de voetbalwereld. We kunnen niet wachten tot iedereen het zelf kan beleven in september.”

EA Sports FC 26 is vanaf 26 september 2025 verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Series S/ X, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2. Als je de Ultimate Edition aanschaft, krijg je een week eerder toegang (19 september). Ook EA Play leden kunnen een week eerder aan de slag met een trial van 10 uur voor de voetbalgame.

Op de cover van de standaard editie staan Jamal Musiala (Bayern Munchen) en Jude Bellingham (Real Madrid). Zlatan Ibrahimovic zal, zoals eerder al werd onthuld, de cover van de Ultimate Edition sieren.