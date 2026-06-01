Summer Game Fest: alle shows, data en tijdstippen op een rijtje

De Summer Game Fest betekent weer een week vol met shows die boordevol nieuwe games zitten. Om het geheel een beetje overzichtelijker te maken hebben we alles even op een rijtje gezet!

Het is ook ergens wel onduidelijk welke shows er nou wel bij de Summer Game Fest horen en welke niet. Vandaar dat we de State of Play er maar bij hebben gedaan, aangezien die toch in dezelfde periode wordt gehouden. We kunnen nog niet voor alle events de livestreams vinden, dus houdt deze pagina bij de hand aangezien we hem tussendoor zullen blijven updaten! Ook onze eigen links zullen niet meteen werken, maar pas een kwartier voor de show begint online gaan.

De Summer Game Fest agenda

Black Voices in Gaming

Datum: 2 juni 2026

Tijdstip: 21:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

State of Play

Datum: 2 juni 2026

Tijdstip: 23:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Latin American Games Showcase

Datum: 4 juni 2026

Tijdstip: 23:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Women-Led Games

Datum: 5 juni 2026

Tijdstip: 01:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Summer Game Fest Showcase 2026

Datum: 5 juni 2026

Tijdstip: 23:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Day of the Devs

Datum: 6 juni 2026

Tijdstip: 01:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Southeast Asian Games Showcase

Datum: 6 juni 2026

Tijdstip: 17:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Wholesome Direct

Datum: 6 juni 2026

Tijdstip: 18:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Story Rich Showcase

Datum: 6 juni 2026

Tijdstip: 19:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Green Games Showcase

Datum: 6 juni 2026

Tijdstip: 20:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Pride Parade

Datum: 6 juni 2026

Tijdstip: 21:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Frosty Games Fest

Datum: 7 juni 2026

Tijdstip: 00:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Xbox Games Showcase & Gears of War: E-Day Direct

Datum: 7 juni 2026

Tijdstip: 19:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

PC Gaming Show

Datum: 7 juni 2026

Tijdstip: 21:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

Deutsche Indie Showcase

Datum: 7 juni 2026

Tijdstip: 05:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation

India Games Showcase

Datum: 8 juni 2026

Tijdstip: 19:00

Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation