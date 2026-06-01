Summer Game Fest: alle shows, data en tijdstippen op een rijtje

De Summer Game Fest betekent weer een week vol met shows die boordevol nieuwe games zitten. Om het geheel een beetje overzichtelijker te maken hebben we alles even op een rijtje gezet!
Het is ook ergens wel onduidelijk welke shows er nou wel bij de Summer Game Fest horen en welke niet. Vandaar dat we de State of Play er maar bij hebben gedaan, aangezien die toch in dezelfde periode wordt gehouden. We kunnen nog niet voor alle events de livestreams vinden, dus houdt deze pagina bij de hand aangezien we hem tussendoor zullen blijven updaten! Ook onze eigen links zullen niet meteen werken, maar pas een kwartier voor de show begint online gaan.
De Summer Game Fest agenda
Black Voices in Gaming
Datum: 2 juni 2026
Tijdstip: 21:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
State of Play
Datum: 2 juni 2026
Tijdstip: 23:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Latin American Games Showcase
Datum: 4 juni 2026
Tijdstip: 23:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Women-Led Games
Datum: 5 juni 2026
Tijdstip: 01:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Summer Game Fest Showcase 2026
Datum: 5 juni 2026
Tijdstip: 23:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Day of the Devs
Datum: 6 juni 2026
Tijdstip: 01:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Southeast Asian Games Showcase
Datum: 6 juni 2026
Tijdstip: 17:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Wholesome Direct
Datum: 6 juni 2026
Tijdstip: 18:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Story Rich Showcase
Datum: 6 juni 2026
Tijdstip: 19:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Green Games Showcase
Datum: 6 juni 2026
Tijdstip: 20:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Pride Parade
Datum: 6 juni 2026
Tijdstip: 21:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Frosty Games Fest
Datum: 7 juni 2026
Tijdstip: 00:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Xbox Games Showcase & Gears of War: E-Day Direct
Datum: 7 juni 2026
Tijdstip: 19:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
PC Gaming Show
Datum: 7 juni 2026
Tijdstip: 21:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
Deutsche Indie Showcase
Datum: 7 juni 2026
Tijdstip: 05:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation
India Games Showcase
Datum: 8 juni 2026
Tijdstip: 19:00
Waar te kijken: YouTube/ Gamingnation