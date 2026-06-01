Fortnite Chapter 7 Season 3 gameplay vrijgegeven

Aanstaande vrijdag gaat Fortnite Chapter 7 Season 3 van start en om je alvast in de stemming te brengen heeft Epic Games wat gameplaybeelden vrijgegeven.

Chapter 7 Season 3 begint pas op 6 juni 2026, en dat is na het live-evenement voor het tweede seizoen, dat op de vijfde plaatsvindt. Het gloednieuwe seizoen zit boordevol nieuwe content waarmee spelers hun personage kunnen ‘Power Upen’, een verzameling kunnen opbouwen en de overwinning kunnen behalen. Bekijk alle nieuwe content in de trailer hieronder:

Het nieuwe seizoen, getiteld “Runners”, introduceert verschillende kleine wezentjes die spelers ogenschijnlijk extra kracht geven. De gameplaytrailer van Fortnite Chapter 7 Season 3 liet specifiek twee voorbeelden zien waarbij de wapens van spelers krachtiger werden door simpelweg een van deze wezens op hun rug te dragen. Een shotgun kon een auto in één schot opblazen, terwijl een aanvalsgeweer met gemak metalen gebouwen kon neerhalen. Er lijken ook power-ups te zijn die de bewegingsvrijheid vergroten, waardoor het personage hoger kan springen en sneller kan rennen en glijden.

De coverafbeelding van het nieuwe Fortnite-seizoen geeft spelers een idee van de soorten skins die ze kunnen verwachten. Er lijkt een pen-en-inktversie van John Wick te zijn, samen met een hond in dezelfde tekenstijl die spelers kunnen bemachtigen. Er is ook een samenwerking met BurntPeanut, die verschijnt als een van de kleine wezens/sidekicks/sprites die spelers in de nieuwe trailer en op de coverafbeelding hebben gezien.