Zeven nieuwe Fortnite modi gelekt

Onlangs werden er een aantal populaire modi van Fortnite stopgezet, maar een lek bij Epic Games lijkt erop te wijzen dat er een hoop leuke dingen onderweg zijn!

Volgens insider @Loolo_WRLD: “Epic werkt aan een HELEBOEL nieuwe spelmodi.” Om precies te zijn, werkt de ontwikkelaar aan zeven nieuwe spelmodi.

De populaire leaker heeft niet alleen een exact aantal genoemd, maar ook de namen van de modi onthuld en wat we ervan kunnen verwachten:

“WickedSmoke: Dit wordt de volgende ‘Social-First’-modus (zoals Delulu)!

UnableRoman: Dit is de eerder gelekte TDM (Team Deathmatch)-modus!

Rivalry: Dit is de op mechs gebaseerde Lego-modus.

CurioBox: Dit is de eerder gelekte nieuwe Lego-modus!

MatchMist: Nieuwe modus/ level gerelateerd aan Reload.

BabyCorgi: Nieuwe modus, waarschijnlijk gerelateerd aan Ballistic.

Bulldog en Husky: Gerelateerd aan de Disney-modus!”

Van Team Deathmatch tot LEGO-toevoegingen: er valt genoeg te verwachten als de geruchten kloppen. Er is echter geen indicatie wanneer deze potentiële content zou kunnen verschijnen, en zoals met alles geldt: tenzij het officieel is, betekent het niet dat het ook daadwerkelijk gebeurt. Blijf dus op de hoogte voor verdere Fortnite-lekken en updates.