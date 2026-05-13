Ezio Auditore keert mogelijk terug in Assassin’s Creed Hexe

Op social media zijn diverse berichten geplaatst waarin wordt geclaimd dat Ezio Auditore zal terugkeren in Assassin’s Creed Hexe.

Ezio Auditore da Firenze maakte zijn opwachting in 2009 met Assassin’s Creed 2 en was ook in de twee games daarna het hoofdpersonage. Het personage wordt door veel fans als een van de beste personages uit de serie gezien en dus klinkt het hoopgevend dat hij zijn opwachting zal maken in Assassin’s Creed Hexe.

In de berichten, die verwijzen naar een Ubisoft-leaker die eerder informatie over Far Cry en XDefiant openbaar maakte, werd beweerd dat Anika, de protagonist van Hexe, een afstammeling is van Claudia Auditore, de zus van Ezio.

Terwijl Ubisoft zich opmaakt om met Black Flag Resynced een flinke dosis nostalgie te brengen, duiken er online geruchten op dat het bedrijf mogelijk nog meer fans wil verrassen door Ezio Auditore terug te brengen, misschien wel het meest geliefde personage uit de hele franchise.

In een samenvattend bericht op de subreddit Gaming Leaks and Rumours werden opmerkingen van Rogue, een vermeende Ubisoft-leaker, verzameld. Daar werd beweerd dat Elsa, die eerder werd aangekondigd als de protagonist van Assassin’s Creed Hexe, eigenlijk Anika heet en dat Elsa slechts een tijdelijke naam was. Vervolgens werd gesteld dat ze een afstammeling is van Claudia Auditore, Ezio’s zus, die ook werd geïntroduceerd in Assassin’s Creed 2 en een ondersteunend lid van de Assassin Brotherhood werd. Daar wordt ook gestelt dat Ezio “100 procent zeker terug zal keren”.

De geruchten suggereren dat Ezio zal verschijnen en Anika op de een of andere manier zal begeleiden. De berichten bevatten verschillende stemfragmenten, maar fans wezen er al snel op dat de tijdlijnen simpelweg niet kloppen. De Duitse heksenprocessen waar de game zich naar verluidt op richt, vonden pas minstens 100 jaar na Ezio’s dood in het verhaal plaats, maar dit zou niet de eerste keer zijn dat een personage de tijd overstijgt.

Zo bevat Assassin’s Creed Revelations een spookachtige verschijning van Altair, die Ezio begeleidt nadat hij eeuwen eerder is gestorven. In Assassin’s Creed Odyssey maken we kennis met Kassandra, die de dood weet af te wenden met behulp van een artefact dat haar millennia lang in leven houdt. Ubisoft heeft haar later ook in andere games in de reeks verwerkt.

Voor degenen die het niet weten: we hebben de dood van Ezio Auditore gezien in een animatiefilmpje genaamd Embers. Het werd uitgebracht in 2011 en toonde het einde van Ezio’s personage, waardoor zijn uiteindelijke dood enigszins voor interpretatie vatbaar blijft, maar wel het einde van zijn verhaal markeert.

Dit heeft fans ertoe aangezet te veronderstellen dat, als Ezio Auditore inderdaad terugkeert, dit in spookvorm zal zijn, via een Animus-glitch of door de kracht van een Isu-artefact, wat de manier is waarop de meeste spookachtige gebeurtenissen in Assassin’s Creed vaak worden verklaard.

Het zou ook zo maar kunnen dat dit gedeelte er inmiddels al helemaal is uitgeschrapt. Onlangs hoorden we dat Ubisoft drastische veranderingen heeft gedaan bij het team dat aan de game werkt. Zo werden er 50 medewerkers van het project gehaald, omdat er “dingen moesten veranderen”.