Assassin’s Creed Black Flag Resynced komt inderdaad op 9 juli

Hijs de zwarte vlag en heers opnieuw over de zeeën! Het volgende deel in de Assassin’s Creed-reeks, Assassin’s Creed Black Flag Resynced, verschijnt wereldwijd op 9 juli 2026. De game komt uit op Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Windows pc.

Onder leiding van Ubisoft Singapore is Assassin’s Creed Black Flag Resynced een getrouwe remake van Assassin’s Creed IV Black Flag, dat oorspronkelijk in 2013 werd uitgebracht. De game is volledig opnieuw opgebouwd en draait op de nieuwste Anvil-engine, waar Assassin’s Creed Shadows ook mee werd gemaakt. De game biedt verbeterde graphics en verrijkte gameplay, waaronder verbeterde stealth- en parkour-elementen, diepgaandere zeemechanica en nieuwe verhaallijnen.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced speelt zich af tijdens de Gouden Eeuw van de Piraterij en nodigt spelers uit om de Caraïben te bevaren als Edward Kenway, een rebelse piratenkapitein die wordt meegesleept in het eeuwenoude conflict tussen Assassins en Tempeliers. Terwijl Edward op zoek is naar roem en rijkdom, kruist hij het pad van legendarische figuren zoals Blackbeard, Anne Bonny en Calico Jack, terwijl het lot van alles wat de piraten hebben opgebouwd op het spel staat.

Tijdens de Assassin’s Creed Black Flag Resynced Showcase werd ook bevestigd dat de Grammy-genomineerde artiest Woodkid terugkeert naar de Assassin’s Creed-franchise. Hij werkt mee aan een vernieuwde track die later dit jaar wordt onthuld.

Fans die de game pre-orderen, ontvangen het Blackbeard’s Crimson Pack, met daarin een exclusief kostuum voor Edward Kenway, een zwaardenset en een set pistolen. Ook zijn de Standard, Deluxe en Collector’s Editions aangekondigd, die het volgende bevatten:

• Standard Edition – Bevat de basisgame.

• Deluxe Edition – Deze uitsluitend digitale editie bevat de basisgame plus het Master Assassin Character Pack en het Master Assassin Naval Pack.

• Collector’s Edition – Bevat alles uit de Deluxe Edition, plus exclusieve fysieke objecten: een beeldje van Edward, een metalen broche van Edward, een exclusieve SteelBook, een stoffen kaart en meer.

De systeemvereisten voor de pc zijn ook al bekendgemaakt en zijn hier te vinden.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced is vanaf 9 juli verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series X|S en Windows pc, onder andere via de Ubisoft Store.