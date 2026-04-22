Inhoud Collector’s Edition Assassin’s Creed Black Flag Resynched gelekt

Assassin’s Creed Black Flag Resynched is nog niet officieel uit de doeken gedaan of we weten al wat er in de Collector’s Edition van de game zit!

Insider Gaming heeft flink wat details over Assassin’s Creed Black Flag Resynched weten te vinden dankzij een gelekte presentatie en daar werd ook de Collector’s Edition van de game getoond.

De speciale versie van de game bevat de volgende extra goodies:

een grote zwarte glimmende Collector’s Edition doos

een figurine van Edward Kenway die op een schatkist zit

een notitieboek met daarin informatie over de lore van de game en Kenway’s dagboek

een broche

een kaart van de spelwereld

Naast de inhoud van de Collector’s Edition is er ook gemeld dat de game geen DLC of multiplayer zal bevatten en dat sommige missies zijn aangepast. Ook zal de Animus terugkeren en nieuwe content bevatten.

Morgenavond zullen we zien wat hier allemaal waar van is, dus tot die tijd raden we het jullie aan om het geheel met een flinke korrel zout te nemen. Assassin’s Creed Black Flag Resynched verschijnt naar alle waarschijnlijkheid op 9 juli.