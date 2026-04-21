Op 23 april komt er een ID@Xbox Showcase

Microsoft komt op 23 april (overmorgen) met een nieuwe ID@Xbox Showcase waarin de indie games weer in het zonnetje worden gezet.

De showcase zal donderdagavond om 19:00 plaatsvinden en diverse indie games tonen, waaronder releasedata, updates van bestaande games en “minstens één verrassing”. Vier games die sowieso de revue zullen passeren zijn Mistfall Hunter, Aphelion, Solo Leveling: Arise Overdrive en There Are No Ghosts at the Grand.

De show zal live te volgen zijn via IGN, zoals hun YouTube, Twitch, Facebook en X.