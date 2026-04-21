Xbox Game Pass Ultimate wordt goedkoper, maar komt wel zonder nieuwe Call of Duty

Microsoft heeft de prijs van Xbox Game Pass Ultimate omlaag gedaan naar €20,99, maar dat zal wel ten kosten gaan van de release van de nieuwste Call of Duty-games.

Dit heeft de platformhouder laten weten via een bericht op Xbox Wire. De prijs van Xbox Game Pass Ultimate gaat met zes euro omlaag van €26,99 naar €20,99 en PC Game Pass van $16,49 naar $13,99 (is nu €12,99 in Europa).

Daar zit dus wel een addertje aan vast, want de nieuwe Call of Duty-games zullen niet langer meer als “Day One” aan de service worden toegevoegd. Spelers zullen nu dus of de volle pond moeten betalen voor de game of één jaar moeten wachten, zodra de games alsnog naar Game Pass zullen komen.

Dit was in eerste instantie ook een van de redenen dat de prijzen van Xbox Game Pass werden verhoogd. Aan de ene kant liep Microsoft inkomsten mis omdat Call of Duty via Game Pass verkrijgbaar was en aan de andere kant kosten de games ook weer budget waardoor andere games niet meer aan de service werden toegevoegd. We zijn benieuwd of we in de nabije toekomst meer games op de service zien.

Game Pass Ultimate has become too expensive for too many players. Starting today, we’re dropping the price from $29.99 to $22.99/month.

Future Call of Duty titles will no longer join Game Pass Ultimate on day one. They will join this tier the following holiday after launch (about… — Asha (@asha_shar) April 21, 2026

Het zat er al een tijdje aan te komen dat er iets gewijzigd zou worden met de prijzen van Xbox Game Pass. Nadat Asha Sharma al liet doorschemeren dat ze aan het discussiëren waren, liet ze vorige week weten dat de prijzen te hoog waren. Kunnen jullie leven met een Xbox Game Pass abonnement zonder nieuwe Call of Duty?!