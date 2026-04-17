Xbox Game Pass is te duur en meer in overig nieuws week 16

Hoewel we deze week geen nieuwe State of Play kregen, werd er nog genoeg nieuws geplaatst. Echter was er nog meer en dat hebben we even kort voor jullie samengevat!

Nieuws

Microsoft ziet zelf ook in dat de prijzen voor Xbox Game Pass te gortig zijn geworden na de laatste prijsverhoging. In een memo zou Xbox chef Asha Sharma hebben gemeld dat de service “te duur” is. Echter heeft ze nog niet bevestigd of de prijzen omlaag gaan of dat er een goedkopere variant komt..

Goed nieuws voor degene die fan zijn van de Gothic serie. De originele trilogy komt namelijk dit jaar naar de PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Op 28 juli verschijnt het eerste deel, op 29 september volgt het tweede deel en op 24 november volgt het derde deel.

The Original Gothic Trilogy is Coming to PlayStation & Xbox Series S/X Gothic Classic – July 28, 2026

Gothic II Complete Classic – September 29, 2026

Gothic III Classic – November 24, 2026 Each title is priced 29.99 € Get Gothic 1 Classic as a digital pre-order bonus for G1R! pic.twitter.com/vyTXDCUuma — Gothic Game (@gothicthegame) April 14, 2026

Volgens Nintendo Universo is in Taiwan een Switch 2-versie van Starfield voorzien van een classificatie. Het is overigens niet de eerste keer dat Bethesda een game voor de Switch 2 maakt. Volgende maand verschijnt Indiana Jones and the Great Circle namelijk ook op Nintendo’s nieuwste hybride console.

Een opmerkelijke release op de Nintendo Switch: Hytale: Sandbox RPG. De game heeft namelijk dezelfde naam als de game van Hypixel Studios die een klein half jaar geleden op de PC verscheen. Daarnaast lijkt de game er ook nog eens op en daar kwamen fans pas achter nadat ze de game voor de Switch aanschafte. Ze dachten namelijk een consoleversie van de game te hebben gehaald. Inmiddels kijkt het team van Hypixel Studios of ze juridische stappen kunnen zetten.

Hey @Hytale and @Simon_Hypixel , are you all aware of this game on the Nintendo e-shop? pic.twitter.com/rKyvXCWUMc — MMO_Bean (@rdj4014) April 13, 2026

Hoewel Insomniac nu druk bezig is om Marvel’s Wolverine af te krijgen voor diens release in september geeft Spider-Man stemacteur Ben Jordan alvast een hint naar wat we ook kunnen verwachten. Dit is toch gewoon voor Spider-Man 3?!

Ben Jordan, face model for Insomniac’s Peter Parker, teases he’s working on a new project “If you know, you know 🕷️” pic.twitter.com/OnCxJztdst — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) April 14, 2026

Serie/ Films

Op 16 oktober verschijnt de Street Fighter verfilming en daar is de eerste trailer van vrijgegeven. We kunnen wel stellen dat er flinke klappen worden uitgedeeld!

Trailers

Vanaf vandaag is Pragmata verkrijgbaar en uiteraard is er een launch trailer van de game uitgebracht. De game is verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2.

Er is een nieuwe developer’s diary van Phantom Blade Zero vrijgegeven en daarin bespreken de ontwikkelaars de keuzes die spelers kunnen maken en wat de invloed dat zelf hebben op het verloop van de game. Zo speelt de eer van de speler mee over hoe het verhaal eindigt.

Er is een nieuwe teaser trailer van de sci-fi actie-avonturengame Exodus vrijgegeven. Daarin zien we hoe je ook op een stealthy manier je vijanden kunt uitschakelen. In de zomer kunnen we meer beelden van de game verwachten, die volgend jaar naar de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X zal komen.

Phasmophobia krijgt binnenkort een Alan Wake limited time modus en deze week werd de eerste teaser trailer vrijgegeven!

Soedesco heeft een verhalende trailer van Truck Driver: The American Dream vrijgegeven. In de game volgen we het verhaal van Nathan, die in zijn voetsporen stapt van zijn overleden vader die ook een vrachtwagenchauffeur was.

Op 21 april verschijnt de roguelite RPG Dragon Quest Smash/ Grow op Android en iOS apparaten en om je in de stemming te brengen heeft Square Enix de opening van de game vrijgegeven.