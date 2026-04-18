Insider Gaming weet het zeker: Assassin’s Creed Black Flag Resynched verschijnt op 9 juli.

In een bericht Dop hun website meldt Insider Gaming dat de game op 9 juli zal verschijnen. De site claimt namelijk dat de release eigenlijk op 16 april stond gepland, maar dat Ubisoft dit heeft uitgesteld. In plaats daarvan konden media en content creators deze week aan de slag met de game en wordt de releasedatum van de game aankomende week echt aangekondigd.

De site heeft de game al gezien en meldt dat deze nieuwe content bevat en compleet opnieuw is gebouwd en er fantastisch uit ziet. Ook sluit men uit dat de game is veranderd tot een actie-RPG zoals Assassin’s Creed Shadows is.