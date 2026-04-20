Assassin’s Creed Black Flag Resynced wordt aanstaande donderdag onthuld

Assassin’s Creed Black Flag Resynced wordt officieel onthuld tijdens een speciale Showcase, die op 23 april om 18.00 uur wordt uitgezonden.

In 2023 werd bekendgemaakt dat de originele Assassin’s Creed IV: Black Flag meer dan 34 miljoen spelers had bereikt, wat de blijvende invloed op de franchise en de community onderstreept.

Vorig jaar gaf de stemacteur achter protagonist Edward Kenway al een hint dat er een remake van de game zou komen en begin van dit jaar werd deze dan bevestigd door Ubisoft.

De showcase zal dus op 23 april (aanstaande donderdag) plaatsvinden om 18:00 en zal worden uitgezonden op Twitch en YouTube, maar uiteraard zorgen we ook dat je hem hier live kunt volgen!