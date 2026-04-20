Dragon Ball Age 1000 project is Xenoverse 3

Begin dit jaar kondigde Bandai Namco het mysterieuze Age 1000 project voor Dragon Ball aan en vandaag heeft de uitgever onthuld dat het om Xenoverse 3 gaat.

Het derde deel van Xenevorse speelt zich af in een nieuw universum met een compleet nieuwe cast aan personages, die bedacht zijn door wijlen Akira Toriyama.

In de game gaan spelers West City verkennen en lid zijn van het Great Saiyan team. Er zal hen daar een nieuw avontuur opwachten en vanaf ergens volgend jaar kunnen we ermee aan de slag. Dragon Ball Xenoverse 3 is in ontwikkeling voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.