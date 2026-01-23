Aankomende zondag wordt er een nieuwe Dragon Ball game aangekondigd

Aanstaande zondag zal er tijdens het Dragon Ball Genkidamatsuri event in Japan een nieuwe game van de anime worden aangekondigd.

De laatste jaren verschenen er al een hoop Dragon Ball games, zoals Sparking Zero!, Kakarot, Xenoverse 2 en FighterZ en die werden ook voorzien van Daima DLC. Echter is het blijkbaar weer eens tijd voor een gloednieuwe game.

Check out the latest game information during the Dragon Ball Genkidamatsuri YouTube live streaming! Date and time: January 25 (Sun), 01:00–09:00 (UTC)

YouTube Live Streaming Link:https://t.co/INRJxLpokX — Dragon Ball Games (@dragonballgames) January 23, 2026

Het Dragon Ball event vindt in de nacht van zaterdag 24 op 25 januari plaats en zal in totaal zo’n acht uur duren. Dus als je van de reeks houdt, kun je er lekker voor gaan zitten. Het hele event is overigens hieronder te volgen!