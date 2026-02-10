Releasedatum Directive 8020 van Until Dawn-maker Supermassive Games onthuld

Supermassive Games heeft de releasedatum van Directive 8020. De horrorgame van de Until Dawn-maker verschijnt op 12 mei.

Directive 8020 is de nieuwste horrorgame van Supermassive Games en het vijfde deel uit de Dark Pictures Anthology. De game introduceert een functie genaamd Turning Points, waarmee spelers kunnen terugspoelen naar een cruciaal moment of een belangrijke beslissing.

In Directive 8020 stort een kolonieschip genaamd Cassiopeia neer op Tau Ceti f, een planeet op 12 lichtjaar van de aarde, waar de bemanning moet proberen te overleven tegen een buitenaardse dreiging die van gedaante kan veranderen.

Je kunt vanaf vandaag de game pre-orderen voor de PC (Steam), PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Als je de game vooraf besteld, kun je gratis upgraden naar de Deluxe editie. Die geeft weer toegang tot nieuwe outfits, verzamelobjecten uit de eerdere delen van de Dark Pictures-games, een pakket met filmische filters, en een digitale soundtrack en artbook.