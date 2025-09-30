Battlefield 6, Ghost of Yotei en veel meer in releases oktober 2025

De op één na laatste maand van het jaar gaat morgen van start en dat betekent natuurlijk tijd voor de grote games van dit najaar. Dit jaar staan games als Battlefield 6, Ghost of Yotei, Ninja Gaiden 4 en Pokémon Legends Z-A op het programma.
Directive 8020 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 2 oktober
Ghost of Yotei (PS5) – 2 oktober
Gigasword (PC) – 2 oktober
Neon Inferno (PC) – 2 oktober
Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 3 oktober
Little Nightmares 3 (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC) – 10 oktober
Nascar 25 (PS5, Xbox Series X|S) – 14 oktober
Pokemon Legends: Z-A (Switch, Switch 2) – 16 oktober
Keeper (Xbox Series X|S, PC) – 17 oktober
The Elf on the Shelf: Christmas Heroes (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 17 oktober
Escape Simulator 2 (PC) – 21 oktober
Jurassic World Evolution 3 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 21 oktober
Ninja Gaiden 4 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 21 oktober
Double Dragon Revive (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC) – 23 oktober
The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles (PC) – 23 oktober
The Outer Worlds 2 (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 29 oktober
Arc Raiders (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 30 oktober
Terminator 2D: No Fate (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC) – 31 oktober