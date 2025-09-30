De overname van EA door een groep investeerders zou bij BioWare voor extra zorgen hebben gezorgd.

Gisteren werd bekend dat EA door een groep investeerders, bestaande uit PIF, Affinity Partners en Silver Lake wordt overgenomen. Deze deal is goed voor ongeveer 55 miljard dollar en omvat een schuld van 20 miljard dollar die EA overneemt van JPMorgan Chase. Nu het bedrijf met de deal van de beurs gaat en deze nieuwe schuld aangaat, beginnen vele studio’s van EA zich zorgen te maken over de gevolgen voor de toekomst. Van studio’s tot games in ontwikkeling, hoe agressief de veranderingen zullen zijn om die schuld af te lossen.

Vooral de medewerkers van het tobbende BioWare lijken zich erg erg zorgen te maken over de toekomst van “hun” bedrijf. In januari zag de studio uit Edmonton een aantal medewerkers vertrekken nadat Dragon Age: The Veilguard niet aan de verwachtingen van EA voldeed. Verschillende medewerkers spraken destijds hun angst uit voor een nieuwe ontslaggolf. Hoewel dat niet is gebeurd, zijn velen blijven werken met het gevoel dat BioWare elk moment zijn laatste kans kan hebben gekregen.

Nu hebben meerdere bronnen binnen het bedrijf, onder voorwaarde van anonimiteit, hun gevoelens geuit in de afgelopen 24 uur. Van degenen die met de redactie van Insider Gaming spraken, gelooft de meerderheid dat BioWare een van de eerste studio’s zal zijn die meer bezuinigingen zal zien wanneer de nieuwe groep het overneemt.

Zo meldde een ontwikkelaar die anoniem wilde blijven:

“Kijk eens naar de negativiteit die na Dragon Age ontstond. Als we toen al dachten dat het alleen maar erger zou worden, kun je je voorstellen wat sommigen van ons nu denken.”

Een andere medewerker meldde:

“Ik maak me al sinds vorig jaar zorgen, maar ik zorg ervoor dat ik een portfolio klaar heb en dat ik op zoek ben naar andere banen. Het voelt een beetje als een kwestie van tijd.”

De studio kende in 2023 nog 200 medewerkers, maar na de release van Dragon Age: The Veilguard nog “maar” 100 medewerkers. EA zou in het verleden hebben geprobeerd de studio van de hand te doen, maar dit lijkt vooralsnog niet gelukt te zijn of de uitgever heeft er gewoonweg van afgezien. Snappen jullie de zorgen van de medewerkers?