Call of Duty Next event geeft inkijk op Call of Duty Black Ops 7 multiplayer, zombie en Warzone

Gisteravond vond Call of Duty Next plaats en daar werd flink wat gameplay getoond van Call of Duty Black Ops 7. Zo werd de Zombies modus, de multiplayer en een nieuw level voor Warzone getoond.

Tijdens de livestream werden er dus verschillende facetten van Call of Duty Black Ops 7 getoond en ook het nieuwe Resurgence level Haven’s Hollow getoond. De stream die kun je hieronder in zijn geheel bekijken.

In de multiplayer zullen spelers voor het eerst tegen muren kunnen springen en dat kun je in totaal drie keer achter elkaar doen. Tijdens het event werd de nieuwe multiplayer modus Overload getoond. Daarin moeten twee teams van zes spelers tegen elkaar strijden en op jacht gaan naar een “overload-apparaat”. Zodra ze die bemachtigd hebben, dient deze in een van de twee zones bij de vijand gedropt te worden. Zodra dit lukt, scoort het team een punt en uiteindelijk moeten er acht punten worden gescoord.

De bèta van Call of Duty Black Ops 7 gaat morgen van start en zal vanaf 5 oktober voor iedereen toegankelijk zijn. Tot die tijd krijgen alleen spelers die de game vooraf besteld hebben toegang tot het voorproefje. Daarin zullen de 6vs6 levels The Forge, Toshin, Blackheart, Exposure, Cortex en Exposure speelbaar zijn en ook de Vandorn Farm-survivalmap van de Zombie modus.

Tijdens Call of Duty Next werd een video vrijgegeven waarin de 18 levels van de game worden getoond. In het eerste in-game seizoen zullen er nog zeven levels komen. Ook Nuketown wordt vlak na release verwacht.

Het Zombies level heet Ashes of the Damned en is gebaseerd op de legendes van de Bermudadriehoek. Spelers krijgen in dit level de mogelijkheid om met voertuigen te rijden. Bij de lancering zullen er acht personages zijn, namelijk die van de Zombie modus uit Call of Duty Black Ops 6 en het team van de eerste Zombies modus.

Tot slot kwam het nieuwe Warzone Resurgence level Haven’s Hollow nog even voorbij. Dit level bevindt zich in een klein dorpje in de Appalachen en is eigenlijk het level Liberty Falls uit de Zombie modus van Call of Duty Black Ops 6, maar dan zonder de Zombie-omgevingen. Het level kent negen verschillende POI’s, waaronder een treinstation, een houtzagerij en meer.

Call of Duty Black Ops 7 verschijnt op 14 november voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Wat verwachten jullie van de nieuwste shooter van Treyarch?