Review: Borderlands 4 – doet er een flinke schep bovenop!

Borderlands wist in 2009 een nieuw genre in te blazen en is sindsdien niet meer weg te denken. Hoewel de laatste twee delen niet zo sterk waren als de eerste 2 games, brengt Gearbox ons in Borderlands 4 naar een andere planeet en dat biedt mogelijkheden. Of die volledig benut worden, lees je in deze review!

Zeg maar dag tegen Pandora!

In Borderlands 4 keren spelers niet meer terug naar Pandora of diens bijliggende sterrenstelsel, maar op de planeet Kairos. Dankzij Lilith’s werk met de maan Elpis, kunnen Vault Hunters nu de planeet bezoeken, al is dat niet helemaal aan te raden. Kairos wordt namelijk geregeerd door de dictator Time Keeper en spelers beginnen het spel als gevangene, alwaar zij eerst natuurlijk de kans krijgen om een keuze te maken uit één van de vier Vault Hunters.

Ik moet zeggen dat ik die keuzes altijd lastig vind of misschien wel lastig maak. Je kunt namelijk aan de slag als Vex de Siren, Rafa de Exo-soldaat, Amon de Forgeknight of Harlowe de Gravitar. Helaas heb ik niet de tijd, maar wel een enorme backlog aan games, om ze alle vier te spelen. Ik ben uiteindelijk gegaan voor Rafa de Exo-soldaat, puur omdat deze goed ligt voor degene die vaak FPS games spelen en ik dat geregeld doe. Ik moet wel erkennen dat ik van alle vier de personages sowieso niet echt onder de indruk was, aangezien er niet één echt uitsprong. Dat wil niet zeggen dat ze er niet goed uit zien, maar ik mis iets bijzonders aan de personages.

Echter biedt elk van die personages hun voor en nadelen waar bijvoorbeeld Raf goed is in langeafstandsgevechten, maar Amon juist meer van de gevechten van dichtbij is. Elk personage heeft daarnaast ook nog eens drie verschillende skill trees, waarmee je de vaardigheden van het personages kunt verbeteren. Persoonlijk voelde het voornamelijk in het begin aan als heel veel werk, maar naarmate je de game begint te spelen en de betere wapens krijgt, zal je merken dat je ook snel in level stijgt en dus ook vaardigheden kunt upgraden.

Leuk zonder echt memorabel te zijn

Om spoilers te voorkomen zal het verhaal van de game niet inhoudelijk worden behandeld, maar we kunnen wel stellen dat dit niet de reden zou moeten zijn om de game te spelen. De looter shooter draait immers meer om de humor en natuurlijk het looten naar nieuwe wapens en andere gadgets. Qua verhaal gebeurt er uiteraard wel een hoop, maar verwacht niet een blockbuster ervaring qua verhaalvertelling.

Gelukkig biedt de game wel een hoop content aan en niet alleen een verhaal en wat zijmissies die aanvoelen alsof ze je nog wat uren extra zoet moeten houden. De zijmissies zijn eigenlijk prima gevarieerd en vermakelijk om te spelen. Als je liever toch op het verhaal wil focussen, kun je ze overigens gewoon links laten!

Wat Borderlands 4 beter doet dan diens directe voorganger (Borderlands 3 en niet de spin-off Tiny Tina’s Wonderlands) is het feit dat de planeet Kairos (voor het overgrote gedeelte) een open wereld is en je nu dus helemaal, zonder ergens in te laden, kunt gaan en staan waar je maar wil.

Helaas bleek die game bij de lancering wel flink wat performance problemen te kennen. Hoewel het door een aantal patches niet/ nauwelijks meer voor is gekomen, kende ik de eerste paar dagen wel wat problemen met de performance van de game. Echter is de game wel eens gecrasht bij ondergetekende op de PlayStation 5 Pro en heb ik meegemaakt hoe de game een enkele keer gewoonweg helemaal bevroor. Of dat nou komt doordat er nagenoeg geen laadtijden zijn en het een grote open wereld game is of wat anders, maar dit zou toch anno 2025 niet meer moeten gebeuren?!

Looten of shooten?!

Waar het bij Borderlands 4 vooral draait om het schieten van de onderdanen van de dictator en het uitvoeren van missie’s, merkte ik wel steeds dat de wapens die je gedurende de missie’s voorbij ziet komen (vaker wel dan) niet zo krachtig zijn als degene die ik tot mijn beschikking had. Bovendien was een overgroot deel van de wapens, vooral in de eerste pakweg 10 uur, een pistool of een andere single-fire wapen.

De game biedt je echt immens veel opties om aan ammunitie te komen (tot het punt dat je er achterkomt dat het open van de 123836ste doosje je ammunitie nog steeds niet voller kan. Al zijn er overigens wel opties om je arsenaal uit te breiden, waaronder het aantal wapens dat je in je rugzak draagt, maar ook het aantal kogels je per wapensoort kunt dragen.

Gelukkig valt er over wapens niet veel te klagen, want er zitten weer enorm veel wapens tussen en ook een aantal nieuwe wapen, inclusief hilarische herlaadevents, zoals een ontploffend wapen (dat je weer kunt gebruiken als een soort granaat). Er zijn overigens nu ook wapens aan de game toegevoegd, die je eerst moet laden voor je een kogel af kunt vuren. Hoe langer je het wapen laadt hoe krachtiger deze dan ook wordt of hoe langer je de vijanden onder vuur kunt nemen. Het is wel even een gewenning om te midden van alle hectiek een wapen op te moeten laden en vooral in het begin werden dezen wapens door ondergetekende als “rommel” aan de inventaris toegevoegd om ze bij de eerste de beste mogelijkheid nog wat geld op te kunnen leveren. Echter verschenen er later steeds betere wapens die toch steeds meer de moeite waren om toch nog even aan te houden!

Helaas heeft Gearbox nog steeds niet veel geleerd van de onoverzichtelijke menu’s uit voorgaande games. Hoewel het beter is dan Tiny Tina’s Wonderlands en je wapens en alle gadgets kunt sorteren, moet je dat helaas wel elke keer doen wanneer je het menu opent en dat maakt het dan wel weer een beetje omslachtig.

Ondanks dat alles heb ik mij prima vermaakt met de game. Het speelt over het algemeen lekker weg (helemaal sinds de laatste paar patches) en het is gewoon een speeltuin waarbij je eigenlijk alles moet neerknallen wat je maar in de weg staat. Reken daarbij nog de mogelijkheid om de game met tot drie vrienden te kunnen spelen en je kunt weer een paar weken vooruit! Bovendien zorgt de Unreal Engine 5 dat de game er nog beter uit ziet dan diens voorgangers en kun je eigenlijk alles verwachten van wat deze reeks zo goed maakt: goede humor, een vermakelijke cast en natuurlijk veel loot!



Uitgever: 2k

Ontwikkelaar: Gearbox Software

Releasedatum: 12 september 2025

Platformen: PlayStation 5 / Xbox Series X / PC

Gespeeld op: Playstation 5 Pro