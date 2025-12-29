BioShock 4 zou zich deels afspelen in een casino

Er zijn mogelijk details rondom de setting en naam van BioShock 4 gelekt. De game zou namelijk BioShock Isolation heten en afspelen op Antarctica.

Dit claimt Mp1st van verschillende bronnen te hebben vernomen. De game zou op de locatie Borealis plaatsvinden dat zich op Antarctica bevindt en het zou zich gedurende de jaren ’60 van de vorige eeuw plaatsvinden. Naast Borealis wordt ook een casino genoemd als een belangrijke locatie in de game.

Gezien de locatie is het niet heel gek dat er wordt gesteld dat sneeuw een belangrijke factor zal zijn als het gaat om sfeer. De site claimt assets te hebben gezien waarin gigantische kloven in het landschap werden getoond.

Sommige vijanden zouden spelers kunnen doen denken aan de vijanden uit de eerste BioShock games, zoals een “Flusher” (wat de nieuwe versie is op de Splicers uit de eerste games). Daarnaast zou ook het ADAM-goedje (waarmee je bovennatuurlijke krachten krijgt) weer van de partij zijn.

Ook heeft de site gezien dat de grote eindbaas van de game een gouden beeld is met een “streng mannelijk personage”. Daarnaast zou er ook een personage in zitten die veel lijkt op Booker DeWitt, al kon men niet met zekerheid melden dat dit het hoofdpersonage is of een NPC.

Vooralsnog is er nog niks officieel onthuld door Take-Two Interactive of 2K Games. De laatste tijd wordt er wel gespeculeerd over de game, maar lijkt de ontwikkeling ervan alles behalve soepel te verlopen. Kijken jullie uit naar dit nieuwe BioShock-avontuur?