Take-Two CEO zweert dat BioShock gewoon zal komen

Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick zweert met het hand op de hart dat we het vierde deel van BioShock zullen krijgen.

In een gesprek met IGN zweert de CEO met het hand op het hard dat de nieuwe BioShock er zal komen. Volgens Zelnick is het bij moderne games uitdagender om een game te maken die kwalitatief hoogstaand is.

“De strategie van dit bedrijf is altijd al geweest om de beste entertainment te leveren, niet per se de meeste entertainment. Soms lukt dat niet, maar dan gaat het eerlijk gezegd wel om uitzonderingen.”



Daarmee lijkt de CEO te wijzen naar GTA 6 dat gisteren werd uitgesteld tot 19 november 2026. Echter heeft de beste man in het verleden ook al gemeld dat GTA 6 niet meer uitgesteld zal worden, dus wat dat betreft zorgt hij op onze redactie niet voor wat gemoedsrust.

Dit jaar kwam BioShock niet bepaald goed in opspraak: het gehele management zou zijn opgestapt en Rod Fergusson zou het stokje over hebben genomen.

De nieuwe BioShock werd in 2019 al aangekondigd, maar sindsdien is het al behoorlijk stil rondom de game. Het heeft een hele tijd op geleken dat de game geannuleerd zou worden, maar blijkbaar is dat (nog) niet het geval!