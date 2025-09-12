Tokyo Game Show komt eraan, Far Cry wordt meer multiplayer en meer in overig nieuws week 37

We hebben weer een lekker druk weekje achter de rug met de Nintendo Direct als de kers op de taart. Voor we Mario’s veertigste verjaardag gaan vieren, komen hier nog eerst alle overige nieuwtjes van de week!

Er is deze week concept art van de remake van Star Wars: Knights of the Old Republic gelekt. Daarin zien we een klein stukje van de Wookie planeet Kashyyk. De game leek een hele lange tijd geannuleerd te wezen, maar in april liet Saber Interactive weten dat de game nog steeds in ontwikkeling is.

Dit najaar komt er weer een Indie Live Expo en die zal op 29 november plaatsvinden. Welke games er worden getoond is nog niet bekend, maar wel kunnen kijkers “een hoop wereldpremières verwachten”.

De wapens van Battlefield 6 zullen bij gebruik ook daadwerkelijk vies worden. Dit blijkt uit beelden die gelekt zijn, waarin te zien hoe een wapen onder de modder komt te zitten. Volgens de berichtgever zouden ook bloedspetters te zien zijn. Dat klinkt toch veel vetter dan een achtbaan op je wapen, toch?!

We blijven nog even bij de shooter van EA. De uitgever gaat tijdens de Tokyo Game Show de singleplayer van Battlefield 6 tonen. Op 26 september zullen enkele ontwikkelaars en de Engelse stemacteurs wat meer vertellen over de game en daarna de singleplayer tonen. Dit zal om 06:00 Nederlandse tijd gaan plaatsvinden.

Ook Xbox is van de partij in Tokyo en gaat zelfs een livestream houden. Deze vindt plaats op 25 september op 12:00 (Nederlandse tijd) en bevat “games van onze creative teams en spannende updates van onze partners uit Japan, Azië en heel de wereld”. Op de beurs zelf hebben ze onder andere Ninja Gaiden 4 en de ROG Xbox Ally X.

Op 28 september volgt de PC Gaming Show om 18:00 waar Elle Osili-Wood en Midas Whittaker de presentatie voor zich nemen. Deze show zal games bevatten van onder andere Sega, Devolver Digital en Nightdive Studios.

Sony komt deze maand met weer een aantal games voor PlayStation Plus Extra en Premium gebruikers. Het gaat namelijk om de volgende games!

The PlayStation Plus Game Catalog lineup for September includes: 🤼 WWE 2K25

💥 Persona 5 Tactica

🐊 Green Hell

⚔️ Fate/Samurai Remnant

Sonic Racing: Crossworld krijgt op 17 september een demo en die zal op alle platformen te spelen zijn. De game zelf verschijnt op 25 september en zal dan naar de PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch komen. De Switch 2-versie verschijnt later dit jaar.

Ubisoft’s CEO Yves Guillemot heeft laten weten dat ze bij de Far Cry-games meer willen focussen op de multiplayer, zodat deze games langer gespeeld worden. Volgens geruchten zouden er nu ook twee verschillende Far Cry-games in ontwikkeling zijn, waarvan één game volledig multiplayer zal worden.

De opnames voor de God of War serie van Amazon zouden maart 2026 moeten beginnen. Dat claimt Nexuspointnews namelijk op hun website. Zij zaten eerder ook al goed met het nieuws over het bestaan van een Elden Ring-film, dus grote kans dat dit ook waar is.

Amazon heeft overigens meer gameseries in ontwikkeling. Zo werkt het bedrijf ook aan een serie rondom Life is Strange. De serie wordt door Story Kitchen, LuckyChap en Amazon MGM Studios geproduceerd. Charlie Covell zal de rol van de showrunner op zich nemen en tevens het script schrijven. Covel kun je misschien kennen van de Netflix-series The End of the F***cking World en Kaos.

De verfilming van BioShock is gebaseerd op de eerste game. Dat betekent dat we het avontuur in Rapture gaan beleven. Netflix gaat met de film beginnen zodra director Francis Lawrence klaar is met The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Dit betekent in ieder geval dat de verfilming van de game pas na november 2026 zal verschijnen.

Deze week werd er al gespeculeerd over de tweede Super Mario Bros film. De trailer zou snel verschijnen en dat is dan ook tijdens de Nintendo Direct van vrijdag gebeurd! De film heet Super Mario Galaxy en die verschijnt op 3 april 2026.

Square Enix heeft een zeven minuten durende video van Dragon Quest 1 and 2 HD-2D Remake vrijgegeven waarin we een uitgebreide blik krijgen op wat te wachten staat in deze game. Deze wordt op 30 oktober verwacht voor PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X, Nintendo Switch en Switch 2.

Nog een kleine drie weken en dan verschijnt Ghost of Yotei en deze week werd er weer een video vrijgegeven. Dit keer focuste die op de landschappen van Ezo. De game ligt op 2 oktober in de winkels, exclusief voor de PlayStation 5.

Op diezelfde dag verschijnt ook de Op Avontuur uitbreiding van The Sims 4. Daarvan werd deze week de eerste gameplay-video van vrijgegeven.