PlayStation Plus-games voor juni onthuld: co-op chaos, cartoongevechten en brute sci-fi actie

Sony heeft de PlayStation Plus Monthly Games voor juni bekendgemaakt. Vanaf 2 juni kunnen abonnees aan de slag met drie totaal verschillende titels: Grounded Fully Yoked Edition, Nickelodeon All-Star Brawl 2 en Warhammer 40,000: Darktide. De line-up legt deze maand sterk de focus op multiplayer en co-op gameplay.



Overleven op miniatuurformaat in Grounded

In Grounded Fully Yoked Edition worden spelers gereduceerd tot het formaat van een mier en moeten ze zien te overleven in een gevaarlijke achtertuin vol insecten en andere bedreigingen. De game kan solo gespeeld worden, maar is vooral gericht op online co-op met maximaal vier spelers. Tijdens het avontuur verzamel je materialen om schuilplaatsen, wapens en bepantsering te maken terwijl je ontdekt hoe de hoofdpersonages zijn gekrompen.

Nickelodeon-personages nemen het tegen elkaar op

Voor spelers die liever de arena betreden, is er Nickelodeon All-Star Brawl 2. De platformfighter bevat bekende personages uit Nickelodeon-series, waaronder SpongeBob SquarePants, de Teenage Mutant Ninja Turtles, Squidward en Jimmy Neutron. De sequel introduceert nieuwe vaardigheden, speciale aanvallen en een roguelike singleplayer-campagne naast de gebruikelijke online en lokale multiplayer-modi.

Donkere co-op actie in het Warhammer-universum

Ook Warhammer 40,000: Darktide maakt deze maand deel uit van PlayStation Plus. De co-op shooter van Fatshark plaatst spelers midden in de chaotische wereld van Warhammer 40K, waar teams van vier spelers hordes vijanden moeten uitschakelen in de stad Tertium. De game combineert intense melee-combat met zware sci-fi wapens en legt sterk de nadruk op samenwerking.

EA Sports FC 26 blijft tijdelijk beschikbaar

Daarnaast blijft EA Sports FC 26 nog beschikbaar voor PlayStation Plus-leden tot 16 juni. Spelers kunnen ook een speciale PlayStation Plus Icons Pack claimen voor gebruik in de game. De nieuwe PlayStation Plus Monthly Games zijn beschikbaar van 2 juni tot en met 6 juli. Tot die tijd hebben spelers nog de kans om de games van mei aan hun bibliotheek toe te voegen.