CD Projekt RED viert jubileum van The Witcher 3: Blood and Wine met speciale livestream

CD Projekt RED organiseert op 28 mei om 17:00 uur (CEST) een speciale livestream ter ere van The Witcher 3: Blood and Wine. Tijdens de stream keren fans samen met ontwikkelaars Kacper Niepokólczycki en Magdalena Zych terug naar Toussaint, de kleurrijke uitbreiding die door veel spelers wordt gezien als een van de hoogtepunten van The Witcher 3: Wild Hunt.



De livestream staat volledig in het teken van de geliefde uitbreiding, waarin Geralt afreist naar het zonnige Toussaint; een regio vol ridders, wijngaarden en mysterieuze vampiers. Het evenement biedt fans de kans om herinneringen op te halen aan het avontuur en mee te praten via de chat.

Blood and Wine verscheen oorspronkelijk in 2016 en werd geprezen om zijn omvang, verhaal en unieke setting. De uitbreiding introduceerde een compleet nieuw gebied om te verkennen en sloot Geralts verhaal op indrukwekkende wijze af.

De jubileumstream is te volgen via de officiële YouTube- en Twitch-kanalen van CD Projekt RED.