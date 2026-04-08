Cyberpunk 2077 heeft PlayStation 5 Pro update gekregen

Eigenaren van een PlayStation 5 Pro hebben vandaag wellicht een (extra) reden gekregen om Cyberpunk 2077 nog eens op te starten. De game heeft namelijk een update gekregen waardoor die gebruik maakt van de extra kracht van de console.

Dit betekent onder andere dat de game ondersteuning krijgt van PSSR, maar ook dat er drie verschillende grafische modi zijn en dat je de game met tot 90 fps (met VRR) kunt spelen. Check de trailer voor alle details!

Op het moment van schrijven is CD Projekt Red al bezig met de opvolger van Cyberpunk. Echter ligt de focus op dit moment nog bij The Witcher 4, waar de meeste ontwikkelaars aan werken. Volgens geruchten verschijnt er eerst nog een DLC voor The Witcher 3: Wild Hunt.

om het gat in het verhaal richting deel vier in te vullen.