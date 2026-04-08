Gerucht: Xbox werkt aan Forza Horizon 6-controller en headset

Volgens nieuwe geruchten lijkt Microsoft plannen te hebben om een limited edition controller en headset uit te brengen rondom Forza Horizon 6. De informatie is afkomstig van de doorgaans goed geïnformeerde insider billbil-kun van Dealabs, die vaker vroegtijdig productdetails weet te delen.



Nieuwe accessoires in aantocht

Als de informatie klopt, werkt Xbox momenteel aan een speciale draadloze controller en een bijpassende headset in het thema van Forza Horizon 6. Vooral de headset zou opvallend zijn: het zou pas de tweede limited edition headset zijn in het huidige Xbox-tijdperk, na de Starfield-variant uit 2023.

De accessoires zouden gelijktijdig verschijnen met de game zelf, die gepland staat voor 19 mei 2026 op Xbox Series-consoles en pc.

Mogelijke prijzen en release

De gelekte prijzen wijzen op een lichte stijging ten opzichte van eerdere edities. Volgens de informatie zouden de accessoires in Europa het volgende kosten:

Controller: €89,99

Headset: €134,99

Ter vergelijking: de recente DOOM: The Dark Ages-controller verscheen nog voor €79,99.

De producten zouden beschikbaar komen via de Microsoft Store en geselecteerde retailers. Een officiële aankondiging van Microsoft is op dit moment echter nog niet gedaan.

Meer verrassingen op komst?

Het is nog onduidelijk of dit alles is wat Xbox gepland heeft rondom Forza Horizon 6. In het verleden bracht het bedrijf vaker extra accessoires of exclusieve items uit via de eigen webshop, dus het is niet uitgesloten dat er meer aankondigingen volgen.

Voorlopig blijft het bij een gerucht, maar gezien de reputatie van de bron lijkt een officiële onthulling slechts een kwestie van tijd.