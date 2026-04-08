Dragonheir: Silent Gods krijgt grote update met nieuwe season en Heroes of Might & Magic III-crossover

Dragonheir: Silent Gods heeft een van zijn grootste updates tot nu toe ontvangen. Ontwikkelaar SGRA Studio en uitgever Proxima Beta introduceren een nieuwe season, tijdelijke servers met extra beloningen en een opvallende crossover met Heroes of Might & Magic III.



Tijdelijke Celebration Servers van start

Om een belangrijke mijlpaal te vieren, zijn er tijdelijke Carnival Celebration Servers geopend. Deze servers zijn beschikbaar van 27 maart tot en met 26 mei en richten zich zowel op nieuwe als terugkerende spelers.

Spelers kunnen hier profiteren van diverse bonussen, zoals exclusieve rewards, dagelijkse login-beloningen en speciale events. Ook is het mogelijk om op zogeheten Return Servers een nieuw personage te starten en direct een selectie van eerder vrijgespeelde heroes mee te nemen via een speciaal systeem. Bestaande voortgang blijft daarbij volledig behouden.

Nieuwe season: Hymn of Chess and Blade

De update introduceert daarnaast een nieuwe season genaamd Hymn of Chess and Blade, die voor het eerst gelijktijdig op alle servers wordt uitgerold. Hierdoor starten alle spelers tegelijk met dezelfde content en progressie.

De season voegt onder andere toe:

20 nieuwe Legendary heroes

Nieuwe Mythic artifacts en uitrusting

Een nieuwe companion genaamd Batwing

De Crown Contest, een competitieve modus op serverniveau

Nieuwe modus: Magic Chess

Een van de meest opvallende toevoegingen is Magic Chess, een strategische auto-chess modus. Spelers stellen teams samen met hun bestaande heroes en nemen het op tegen andere spelers of PvE-uitdagingen. De modus bevat ook een progressiesysteem dat seizoensoverstijgende voordelen biedt.

Crossover met Heroes of Might & Magic III

De grootste blikvanger van deze update is zonder twijfel de samenwerking met Heroes of Might & Magic III, in samenwerking met Ubisoft.

In de tijdelijke modus Journey to Antagarich reizen spelers naar de bekende wereld uit de klassieker. Daar vechten ze samen met de ranger Gelu tegen de ondoden onder leiding van necromancer Sandro, terwijl ze op zoek gaan naar het legendarische artifact Angelic Alliance.

Tijdens het event zijn er exclusieve beloningen te verdienen, waaronder een unieke Mythic Familiar en een krachtig artifact. Deze items zijn alleen gedurende de eventperiode beschikbaar.

Grote stap voorwaarts

Met deze update zet Dragonheir: Silent Gods een duidelijke stap vooruit. De combinatie van nieuwe gameplay, een gelijktijdige season-start en een bekende crossover moet zowel nieuwe spelers aantrekken als bestaande spelers opnieuw enthousiasmeren.