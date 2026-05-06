Ubisoft reageert op misinformatie Assassin’s Creed: Invictus

Ubisoft heeft al jaren moeite om alle informatie over onaangekondigde games binnenhuis te houden, maar reageert nu toch wel op een bericht van een leaker. Dit zou namelijk echte misinformatie zijn!

Hoewel de uitgever niet reageert op het gespeculeer over de “vreselijke” speeltesten van de multiplayer Assassin’s Creed game die geïnspireerd is op Fall Guys, geeft men wel te kennen dat de afbeelding die xj0nathan op X plaatste niet iets is wat we in de game zullen zien. De leaker claimde namelijk dat onderstaande afbeelding gemaakt was in de speeltest van de game en dat het nog niet eens volledig getextured was.

Het officiële X-account van Assassin’s Creed reageert daar nu dus op door te stellen dat de afbeelding ooit als screenshot van de speeltest is begonnen, maar daarna behoorlijk is aangepast.

Nice try… This might have started as an image from our private test, but it’s been heavily altered (most probably with AI). Not great to spread misinformation. 👎 For those genuinely curious about the project: we’ll share more when the time is right! — Assassin’s Creed (@assassinscreed) May 5, 2026

Daarbij was de kous nog niet af, want de YouTuber/ leaker laat namelijk in een reactie heeft hij het “officiële” screenshot toegevoegd en noemde de game zelfs een “kutgame”.

Voici le vrai screen sans les “immenses” retouches IA (vu que le compte officiel n’assume pas leur jeu de merde) https://t.co/wZBBIiVxtX — j0nathan (@xj0nathan) May 5, 2026

We zijn benieuwd of Ubisoft hier nog op durft te reageren en of Assassin’s Creed Invictus uberhaupt ooit uit komt. Volgens xJ0nathan had een van de ontwikkelaars van de game zelfs verteld had dat niemand van het team de game leuk vond.