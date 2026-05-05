Arc Raiders datamine verklapt nieuw level, ruilhandel, evenementen en meer

ARC Raiders-spelers overal ter wereld worstelen met de gemengde reacties op Riven Tides, de update die een einde maakte aan de Escalation-roadmap, een traject van vier maanden dat eerder een anticlimax dan een knallend einde kende. Velen van hen richten zich nu op wat er daarna komt, in de hoop dat wat er in petto is, grootser zal zijn.

In een recent bericht van een dataminer werd gesuggereerd dat er veel in het verschiet ligt. Dit bericht bleef grotendeels onopgemerkt, maar begint nu te circuleren en onthult verwijzingen naar het volgende ARC Raiders level, het volgende ARC-bouwproject, aankomende evenementen, een handelshub, een clansysteem en nog veel meer.

Datamining-onderzoeken moeten altijd met een flinke korrel zout worden genomen. Ze zijn gebaseerd op informatie die iedereen met de juiste kennis kan verkrijgen en ze hebben bijna altijd betrekking op zaken die nog aangepast of verwijderd kunnen worden, wat ook vaak gebeurd. Dit artikel mag in geen geval als absolute waarheid worden beschouwd!

In een recent bericht op Pastebin onthulde een dataminer een hele reeks aankomende features voor ARC Raiders, te beginnen met het volgende nieuwe level. Het duurde vijf maanden voordat Embark Studios de eerste nieuwe map sinds Stella Montis uitbracht, dus de hoop is dat dit level (naar verluidt Frozen Trail genaamd) veel sneller zal verschijnen.

Grotere level op komst?

Het bericht beschrijft een aantal interessante punten op het Frozen Trail-level, waaronder:

Central Station

Factory

Loading Platform

Observatory

Railyard

Village

Gezien de omvang van die POI’s zou dat een enorm grote kaart kunnen worden. Daarnaast beschreef het bericht ook nieuwe condities voor de verschillende levels, waarvan er één al enkele maanden geleden in de geruchtenmolen opdook:

Toxic Swamp: Geothermische spleten zijn onder het moeras uitgebarsten, waardoor zowel giftige gassen als zeldzame natuurlijke grondstoffen vrijkomen.

Acid Rain: Een bijzonder zure regen tast alles aan de oppervlakte aan en brengt elke Raider die buiten is schade toe.

Heat Wave: Een brandende zon brandt op alles en iedereen, waardoor het vermoeiend is om je te verplaatsen. Blijf in de schaduw als je kunt.

The Queens: Er zijn meerdere Koninginnen in het gebied gespot, maar er lijkt geen Harvester in de buurt te zijn.

Er was nog een kleinere aangepaste conditie voor de levels die suggereerde dat extractiepunten hermetisch afgesloten zouden zijn en reparatie nodig zouden hebben voordat ze succesvol gebruikt konden worden.

Ruilhandel, wapens en meer!

Elders in de data verscheen een verwijzing naar een nieuw handelsmechanisme:

“Op het schimmige SPERANZA PIAZZA kun je handelen met andere RAIDERS.”

Er werd opgemerkt dat dit nog in ontwikkeling was, maar het is niet de eerste keer dat we een peer-to-peer handelsoplossing zien opduiken in de geruchtenmolen rondom ARC Raiders. Er werden meer gadgets genoemd, allemaal gebaseerd op instrumenten, evenals twee nieuwe wapens: Stanza en Malleus.

Een nieuwe ARC-operatie genaamd Dead Reckoning werd aangekondigd. Deze zou een nieuwe ‘Fregat’ ARC introduceren, naar verluidt een die groot genoeg is om over de kaart te vliegen en door Raiders geënterd te worden. In de data werd gesuggereerd dat dit gebaseerd zou zijn op de mysterieuze UFO’s die tijdens de Shrouded Sky-update rondvlogen.

Ten slotte werd er gesproken over een clansysteem, wat logisch zou zijn gezien de community gerichte aspecten van ARC Raiders. De dataminer plakte een verwijzing naar een ‘speelstijlen’-string voor clans waarmee gebruikers de focus van hun clan konden kiezen. Dit kan questen, PvP, PvE of een combinatie daarvan zijn.

Nogmaals al deze dingen kunnen dus inmiddels al aangepast of zelfs verwijderd zijn. Embark heeft op dit moment nog niks gedeeld over de toekomst van Arc Raiders en de laatste roadmap ging maar tot het onlangs verschenen River Tide.