Embark deelt roadmap voor Arc Raiders

Embark Studios heeft een roadmap voor Arc Raiders gedeeld, waarin men de contentplannen voor de komende maanden onthuld.

De roadmap deelt de plannen die de ontwikkelaar vanaf deze maand tot april heeft voor de PvEvP extraction shooter.

Headwinds in januari

Deze maand komt nog de Headwinds update, die een nieuwe speler project en een nieuwe level conditie met zich meebrengt. Het zou hier mogelijk gaan om Toxic Swamps. Daarnaast kunnen spelers ook nieuwe Trials verwachten, net als een matchmaking-optie waarin spelers van level 40 of hoger elkaar kunnen opzoeken. Dit moet er voor zorgen dat de confrontaties tussen spelers eerlijker zijn en moet ook bedoeld zijn als nieuwe endgame-activiteit.

Shrouded Sky in februari

Volgende maand komt de Shrouded Sky update, die een aantal nieuwe elementen zal toevoegen. Zo kunnen spelers een nieuwe level conditie, een nieuw player project, een Raider Deck, een Expedition Window en een update aan een level verwachten. Ook moet er een nieuwe ARC-machine zijn, die wat nieuws aan de mix moet toevoegen.

Scrappy in maart

Flashpoint is de naam voor de update van maart, waarin ook een nieuwe Arc wordt toegevoegd, een nieuwe level conditie en een player project. Daarnaast zal Scrappy, de kompaan van de spelers, van een update worden voorzien. Al is nog niet helemaal bekend wat dat precies zal zijn.

Riven Tides in april met nieuw level

Tot slot komt in april de Riven Tides update, waarin een compleet nieuw level, een level conditie als een nieuwe Expedition Window. Echter is de grote verrassing van die maand een nieuwe grote Arc waar spelers het tegen op kunnen nemen.

Embark Studios laat overigens weten dat naast deze updates er ook nog andere content naar Arc Raiders zal komen. Zo zal men de game blijven voorzien van nieuwe quests, Trials, events, gameplay-items, cosmetische content en quality-of-life-verbeteringen. Ook voor na april staat er nog genoeg in de planning.

Arc Raiders verscheen in oktober vorig jaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. De game is vanaf dag één een hit geworden en er zijn inmiddels meer dan 12,4 miljoen exemplaren van de game verkocht.