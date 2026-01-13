Ruim 12 miljoen exemplaren van Arc Raiders verkocht

Embark Studios blijft lekker doorgaan met verkopen van hun extraction shooter Arc Raiders. Van die game zijn er inmiddels 12,4 miljoen exemplaren verkocht.

Dit heeft de ontwikkelaar laten weten in een nieuw persbericht, waarin men ook laat weten dat de game een nieuwe hoogtepunt heeft bereikt van 960.000 gelijktijdige spelers en dat werd pas na 10 weken na de lancering bereikt. Het geeft maar eens aan hoe populair de shooter is.

Door het goede nieuws heeft het team besloten om een cadeautje te geven in de vorm van een “gouden pikhouweel”. Ook geeft het bedrijf aan content voor de game te zullen blijven maken om het lekker fris te houden.

Arc Raiders is een PvPvE extraction based shooter van de makers van The Finals. De game verscheen in oktober voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X en is wellicht een van de redenen dat Call of Duty en Battlefield 6 het moeilijk hebben om het aantal gelijktijdige spelers hoog te houden.