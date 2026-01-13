Capcom komt donderdag met Resident Evil Showcase

Capcom heeft laten weten met een nieuwe Resident Evil Showcase te zullen komen.

De Resident Evil Showcase vindt plaats op 15 januari om 23:00 en zal zo’n 12 minuten duren. Daarin zullen nieuwe gameplaybeelden en aankondigingen voor Resident Evil Requiem worden onthuld. Verdere details heeft Capcom overigens niet bekendgemaakt.

Resident Evil Requiem is het negende deel uit het hoofdverhaal van de reeks en verschijnt op 27 februari voor de PC, PlayStation 5, Xbox Series S/ X en Nintendo Switch 2. Wij kijken erg uit naar de terugkeer naar Raccoon City en het avontuur van Grace Ashcroft en Leon S. Kennedy!