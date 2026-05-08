Resident Evil: Requiem krijgt vandaag gratis DLC Leon Must Die Forever

Als je dacht dat Leon klaar was, dan heb je het mis! Resident Evil Requiem, de snelst verkopende Resident Evil game in de geschiedenis van de serie, heeft vandaag de spannende gratis minigame “Leon Must Die Forever” uitgebracht.

Leon Must Die Forever is nu speelbaar op PlayStation 5, Nintendo Switch™ 2, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store en GeForce NOW!

Bekijk hier de spannende trailer op YouTube en bezoek voor het laatste nieuws en informatie over Resident Evil Requiem de official website of het Resident Evil YouTube kanaal.

Leon Must Die Forever is een extra gamemodus, die wordt vrijgespeeld wanneer spelers het hoofdverhaal uitspelen, en is gevuld met de non-stop actie waar de legendarische agent Leon S. Kennedy om bekendstaat. Vecht een weg door gebieden waar je eerder in de game al geweest bent en versla de eindbaas, allemaal met krachtigere vijanden, vijf moeilijkheidsgraden en een race tegen de klok! Vul je enhancement-balk door vijanden te verslaan en speel Leon’s ‘enhancer abilities’ vrij, die exclusief in deze modus beschikbaar zijn.

De volgorde en voortgang van elk gebied, evenals de opties voor de ‘enhancer abilities’ zijn elke keer verschillend, wat de herspeelbaarheid verhoogt.

Naast de release van Leon Must Die Forever zijn er ook een aantal andere aankondigingen gedaan.

• Verschillende bugfixes op alle platformen

• Ondersteuning voor adaptive triggers, haptic feedback en motion sensor-features van de DualSense® draadloze controller op PC

• Gloednieuwe Leon Must Die Forever merchandise, met onder andere t-shirts, longsleeves, sweatshirts en hoodies, is, is nu op Amazon beschikbaar!

• Vergeet niet dat de allereerste Resident Evil amiibo figuren vanaf 30 juli verkrijgbaar zijn, met de twee hoofdpersonages van Resident Evil Requiem: Grace Ashcroft en Leon S. Kennedy!

Resident Evil Requiem is het nieuwste deel in de iconische survival horror Resident Evil-serie die sinds de release meer dan 6 miljoen keer verkocht is. In de game gaan spelers op ongelooflijke reis terug naar Raccoon City, waar ze kunnen genieten van bloedstollende, levensgevaarlijke actie en huiveringwekkende survival horror. Grace Ashcroft en Leon S. Kennedy worden geconfronteerd met hun verleden en ontrafelen de waarheid achter het Raccoon City-incident dat de wereld voorgoed veranderde.

Later dit jaar volgen meer updates voor Resident Evil Requiem om de 30ste verjaardag van de Resident Evil-serie te vieren.