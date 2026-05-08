Nieuwste WRC game wordt niet door Kylotonn, maar Grit Games gemaakt

Nacon heeft laten weten dat de nieuwste WRC game wordt ontwikkeld door een nieuwe studio genaamd Grit Games.

Tot 2022 maakte Kylotonn Racing de WRC reeks voor Nacon, maar nadat de rechten door EA werden overgenomen ging de studio verder met Test Drive Unlimited: Solar Crown. Ondanks dat Nacon de rechten weer in handen heeft, zal niet die studio, maar het nieuwe Grit Games WRC 2027 gaan ontwikkelen.

Ondanks dat een nieuwe studio de game gaat ontwikkelen, zijn de ambities niet minder. Zo claimt de uitgever dat WRC 2027 een volledige reboot zal worden, een realistischere ervaring moet geven, een nieuwe gameplay-visie geeft, lang zal worden blijven ondersteund en gebruik zal maken van moderne technologie.

Het is niet bekend wanneer we de nieuwste racegame kunnen verwachten, maar gezien de titel is het aannemelijk dat deze rond de start van het nieuwe rally seizoen is en die begint elk jaar in januari.

Bij de aankondiging werd ook nog een nieuwe video vrijgegeven, maar helaas zien we daar nog geen gameplay. Wel zien we hoe het team zich voorbereid op onder andere een rally die ’s nachts wordt gereden.