Nacon Connect keert terug op 7 mei

Na te zijn uitgesteld afgelopen februari keert NACON Connect 2026 terug op 7 mei.

Als een van de belangrijkste evenementen van het jaar biedt deze nieuwe editie van Nacon Connect spelers en pers de kans om kennis te maken met de nieuwe projecten van de uitgeven, zowel op het gebied van accessoires als game-uitgeverij.

Op het programma voor de avond: aankondigingen van ambitieuze games, een voorproefje van aankomende innovaties binnen het accessoire-assortiment en exclusieve gameplaybeelden van langverwachte titels zoals The Mound, Edge of Memories, Endurance Motorsport Series en de zeer recent aangekondigde Hunter: The Reckoning – Deathwish.

De conferentie wordt op 7 mei om 20:00 uur CEST / 11:00 uur PST uitgezonden op de officiële YouTube– en Twitch-kanalen van Nacon. Uiteraard zorgen we dat je de show ook hier live kunt volgen!