Nacon Connect 2026 – alle aankondigingen van de conferentie

Voor het zevende opeenvolgende jaar heeft de jaarlijkse Connect van Nacon al haar beloften waargemaakt. Met game-onthullingen en de presentatie van exclusieve gameplaybeelden benadrukte het evenement het vermogen van Nacon om een rijk en gevarieerd aanbod te bieden aan de meest gepassioneerde gamers.

Tijdens de Nacon Connect werden verschillende games aangekondigd die gamers die houden van intense sensaties en duistere werelden zeker zullen aanspreken.

• Hunter: The Reckoning – Deathwish: De beroemde franchise rond de jacht op bovennatuurlijke wezens uit het World of Darkness™-universum keert terug naar videogames met een first-person action-RPG. De game, die werd aangekondigd tijdens de opening van de laatste Xbox Partner Preview, nodigt spelers uit om kwaadaardige wezens op te sporen in een open en meeslepend New York City, waar elke gevonden aanwijzing hen dichter bij hun prooi brengt. De game wordt ontwikkeld door Teyon, de studio achter het veelgeprezen RoboCop: Rogue City.

• Dracula: The Disciple: Studio Cyanide onthult een nieuw puzzelgameconcept dat de Dracula-mythe opnieuw interpreteert. De speler kruipt in de huid van een archivaris met een ongeneeslijke ziekte die op zoek is naar een geneesmiddel. Alleen de beheersing van occulte kunsten en esoterische instrumenten die vergeten zijn in Dracula’s kasteel kunnen hen redden, of zelfs eeuwig leven schenken…

• Werewolf: The Apocalypse – Rageborn: Gebaseerd op het beroemde World of Darkness™-universum belooft deze top-down metroidvania spelers de mogelijkheid om tussen drie vormen te wisselen (mens, wolf en weerwolf) om de strijd aan te gaan met megacorporatie Pentex. De game wordt ontwikkeld door Crea-ture, een in Montréal gevestigde studio van de NACON-groep, en verschijnt in 2027.

Een prestigieuze samenwerking

Revosim, het premium stuurwielmerk van NACON, heeft een belangrijke samenwerking aangekondigd met het Aston Martin Aramco Formula One™ Team voor de ontwikkeling van een stuurwiel in de stijl van het merk. Het product is vanaf vandaag verkrijgbaar op nacongaming.com.

Nacon maakte van het evenement ook gebruik om nieuwe beelden te tonen van talrijke games en accessoires die gepland staan voor 2026:

• Revo Range: NACON innoveert met de aankondiging van een nieuwe reeks controllers bestaande uit drie modellen, officieel gelicentieerd voor Xbox of compatibel met pc. De modellen, genaamd Revo, Revo Pro en Revo Max, bieden stuk voor stuk de beste technologieën voor gamers, variërend van Hall Effect-technologie en programmeerbare knoppen tot een systeem voor het aanpassen van de joystickspanning. De Revo Max zal beschikbaar zijn aan het begin van het schooljaar 2026, waarna de andere modellen later volgen.

• The Mound: Omen Of Cthulhu: ACE Team presenteerde een gameplayvideo met commentaar van hun nieuwe coöperatieve game die spelers onderdompelt in een vervloekte jungle ten tijde van de conquistadores. In dit door Lovecraft geïnspireerde universum vereist het overleven van waanzin en onuitsprekelijke horrorwezens een goede coördinatie en communicatie. De game verschijnt op 15 juli 2026.

• Edge of Memories: Midgar Studio neemt spelers mee naar een wereld van spectaculaire schoonheid die echter is aangetast door de Corrosion. Het verhaal van Eline, een rondreizende genezeres, wordt verteld in een nieuwe trailer. Edge of Memories verschijnt in 2026.

• GreedFall: The Dying World: Twee maanden na de release van de game krijgen spelers de kans om hun avontuur op het continent Gacane voort te zetten met de komst van de langverwachte extra missie op Péren. Deze is inbegrepen in het Black Mass DLC-pakket en gratis beschikbaar voor bezitters van de Deluxe Edition.

• Hell is Us: Na een opvallende release in 2025 nodigen NACON en Rogue Factor spelers uit om vanaf 24 september 2026 af te reizen naar Hadéa op Nintendo Switch 2. Te midden van een burgeroorlog en een bovennatuurlijke ramp moet de speler zonder markeringen of kaart de geheimen van de wereld én van zijn verleden ontdekken. Gewapend met een zwaard en gedreven door nieuwsgierigheid ontrafelen spelers stap voor stap de mysteries van hun verleden.

• Ravenswatch: Drie jaar na het debuut in early access en met meer dan 1,5 miljoen spelers blijft studio Passtech Games roguelikefans verrassen met een nieuwe gratis update genaamd Songs of Thieves, beschikbaar vanaf 27 mei. Op het programma staan nieuwe vijanden en activiteiten, innovatieve manieren om helden sterker te maken en een release op Nintendo Switch™ 2 in het najaar.

• Endurance Motorsport Series: Liefhebbers van snelheid konden een nieuw circuit in Brazilië ontdekken. Het circuit, genaamd Galeao, is exclusief ontwikkeld voor Endurance Motorsport Series door de teams van KT Racing en belooft intense en memorabele races vanaf de zomer van 2026.

• Tour de France 2026: De wielersimulatie keert dit jaar terug, opnieuw aangedreven door Unreal Engine 5 voor nog meer realisme. Naast bijgewerkte teams en routes introduceert deze editie klimaatomstandigheden die invloed hebben op de koersstrategie. De game verschijnt op pc en consoles vanaf 4 juni 2026.

• Hunting Simulator 3: NACON Studio Ghent onthult nieuwe beelden van de game en biedt een gedetailleerdere blik op de inhoud: openwereldjacht in de uitgestrekte gebieden van Colorado en Texas, samen met een trouwe hond en een arsenaal aan officieel gelicentieerde wapens en accessoires. Hunting Simulator 3 belooft de meest complete nieuwe jachtervaring te worden en verschijnt dit najaar op pc en consoles.